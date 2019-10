Sport



Luca Panzani a Como in cerca di una nuova vittoria Renault

lunedì, 21 ottobre 2019, 18:30

Questo fine settimana sarà quello decisivo della stagione, per il pilota lucchese Luca Panzani nel Trofeo Renault Clio R3 "open", che consumerà l'atto finale al 38° Trofeo AC Como, che assegnerà il titolo di Rally Cup Italia.

Reduce da tre vittorie consecutive (i rallies "Abeti", "Lucca" e "Pistoia"), Panzani, insieme a Federico Grilli, ha ora davanti a sé la possibilità di provare a vincere un nuovo monomarca della Casa "della losanga", alla quale è molto legato essendo stata quattro anni fa il trampolino di lancio perso le più significative esperienze in ambito nazionale.

Panzani e Grilli saranno al via della gara lariana, che si sviluppa in quattro aree lariane storicamente di grande passione motoristica: Como, Valle d'Intelvi, Val Cavargna e Triangolo Lariano, con la Renault Clio R3C di Pavel Group, ovviamente come portacolori di Jolly Racing Team, in una gara mai disputata prima, dovendo affrontare i migliori trofeisti Renault d'Italia, cercando anche il risultato d'effetto per la finale Rally Cup Italia. Un compito dunque non facile, con diverse variabili, da quella appunto del non conoscere la gara, agli avversari di rango ed anche a possibili difficoltà meteorologiche.

"Dunque - dichiara Panzani - siamo arrivati all'atto finale della stagione. Una stagione avviata "in corso d'opera" grazie all'intervento di Pavel Group e Jolly Racing Team e grazie anche ad alcuni partner, ma una stagione anche ricca di soddisfazioni per quello che abbiamo ottenuto e per quello che ci è stato possibile fare. Siamo reduci da tre vittorie su altrettante gare, adesso arriva il momento della verità per noi come tutti gli altri trofeisti, una gara "secca" dove ci si gioca tutto, peraltro in una gara che mi dicono bellissima ma che non conosciamo. Saranno in diversi ad attenderci. Ma . . . anche noi attendiamo loro!".

Il tracciato della gara misura 376 km. con nove prove di 82 km. Verifiche al "Driver" di Como giovedì 24 ottobre, ore 20,00-22,00, e sabato, ore 7,00-11,30. Venerdì shakedown mattutino in Valfresca, da Como a San Fermo della Battaglia poi start da Como alle ore 14.30. Poi, sono in programma due passaggi della prova speciale di Sormano-Pian del Tivano (km. 7,500) e da Bellagio alla Madonna del Ghisallo (km.11.250). Sabato si correrà a Grandola (km. 5,200), Corrido (km. 13,700) e Alpe Grande (km.8.860). La bandiera a scacchi sventolerà dalle ore 17,00 in Piazza Cavour a Como.