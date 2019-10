Sport



"Maratonina del Campanone", sugli scudi atleti garfagnini

lunedì, 7 ottobre 2019, 10:02

Massimo Mei e Federica Proietti sono i vincitori della 25° edizione della storica “Maratonina del Campanone”, tradizionale appuntamento autunnale a Lammari con le lunghe distanze. Anche se la partecipazione degli atleti non è stata altissima, il livello della gara è stato decisamente alto, inoltre diversi atleti hanno partecipato alla prima edizione della gara da 10 km.

Dominatore assoluto della prova maschile è stato Massimo Mei con il tempo di 1:11:12; secondo posto per il sorprendente Juri Mazzei (G.P. Parco Alpi Apuane) 1:13:55. Grande lotta per le altre posizioni, con Massimiliano Di Serio (I’Giglio) che conquista il gradino più basso del podio con il tempo di 1:14:33. Tra gli atleti lucchesi sugli scudi Daniele D’Andrea (Parco Alpi Apuane) 6° in 1:15:08. Simone Pierotti (G.S. Orecchiella) 10° in 1:18:18, Alessandro Ristori (Lucca Marathon) 11°. Tra i Veterani eccezionale prova per Andrea Marsili (Lucca Marathon) addirittura 4° assoluto; 2° posto per l’altro lucchese Giulio Buchignani e 3° Alberto Sani.

Tra le donne ottimo crono per Federica Proietti in 1:19:46, vincitrice davanti a Claudia Marietta (G.S. Lammari) 1:25:04 e Martina Mantelli.

Vince un atleta di casa anche nella 10 km: è Simone Orsucci di Lucca Marathon (34:25), davanti a Marco Bonacchi e Federico Matteoni (G.S. Orecchiella). Tra le donne vince Denise Cavallini davanti alla compagna di squadra Sara Orsi e Lorena Meroni.