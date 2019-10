Marciatori Barga, grande attesa per l'ultimo fine settimana di gare

Altri articoli in Sport

sabato, 12 ottobre 2019, 18:46

In questa giornata riscaldata da un bel sole è finalmente iniziato il campionato di terza categoria girone B. Subito vittorie importanti per Atletico Castiglione, Fornaci e Filicaia (a Coreglia). Pareggio, invece, per il New Team mentre cadono Virtus Robur Castelnuovo e Piazza al Serchio

sabato, 12 ottobre 2019, 14:21

Sesta giornata di campionato per il Castelnuovo che domani, domenica 13 ottobre, attende allo stadio Nardini la Cuoiopelli. Secondo impegno interno consecutivo molto delicato perché la squadra di mister Cardella, dopo aver cancellato lo 0 dalla casella dei punti, cercherà di sbloccarsi in chiave vittoria per dare una svolta a...

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:37

Riparte questo fine settimana l'attività agonistica delle compagini del volley Barga.Esordio casalingo domani per la formazione U14 che alle ore 16,30 affronterà in casa la squadra della Pantera Lucchese Azzurra

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:19

Lo spettacolo del bike trial internazionale è al Ciocco, questo week-end i migliori atleti si contenderanno la Coppa del Mondo 2019

giovedì, 10 ottobre 2019, 18:14

Le due società si sono incontrate sottoscrivendo la convenzione alla presenza del presidente Paolo Lenzi e del vice presidente Dino Dini, per poi dare vita al progetto vero e proprio che comprende una serie di iniziative legate alla crescita professionale degli istruttori della società gialloblu

giovedì, 10 ottobre 2019, 15:43

Il Cefa Basket Castelnuovo si tuffa nel campionato di Promozione. Sabato l’esordio casalingo per la squadra del presidente Vincenzo Suffredini che riceverà al Palazzetto dello Sport, ore 20,45, il Progetto Pallacanestro Prato