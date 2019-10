Sport



Marciatori Barga protagonisti su più fronti

mercoledì, 23 ottobre 2019, 18:39

Domenica 20 ottobre ha visto impegnati gli atleti del Gruppo Marciatori Barga su più fronti. Federico Biagiotti ha corso in quel di Quarrata (Pt), fz. Valenzatico, nel 42° Trofeo 5 Frantoi, coprendo i km 15.600 del percorso nel tempo di 1.08.54.



Stefania Giovannetti ha corso la prima edizione del Piglione Trail. La gara si è svolta nel comune di Pescaglia. Competizione di km 30,00 e con 1700 metri di dislivello che ha toccato i borghi caratteristici del territorio: Gello, Piegaio, Piazzanello, Villabuona, Convalle, Pascoso e San Rocco in Turrite. La portacolori barghigiana ha ottenuto un meritatissimo 2° posto impegando il tempo di 4.26.04.



Completiamo la rassegna con la Maratona di Lisbona a cui hanno partecipato Cristiana Palandri, Roberto Santoni e Massimo Baldassini. Nella classica distanza di km. 42,195 che porta da Cascais alla Praca do Comèrcio a Lisbona passando attraverso gli scenari che propone la costa atlantica della zona sono risciti a completare interamente il percorso e giungere al traguardo con piena soddisfazione.