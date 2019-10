Sport



Martinelli a Como per la finale Suzuki Rally Cup

venerdì, 25 ottobre 2019, 19:41

Dopo un lunga sosta che dura ormai dal mese di luglio e dal Rally di Roma Capitale, Stefano Martinelli è pronto a tornare su asfalto in questo fine settimana a Como, nella finalissima della Suzuki Cup 2019.

Un evento nuovo rispetto al passato recente del monomarca giapponese, in cui in palio ci sarà il trofeo finale e dove parteciperanno tutti i piloti capaci di mettere in bacheca almeno quattro presenze tra il girone CIR e quello WRC.

Una vetrina importante insomma e in cui il pilota di Barga parte con l'idea di far bene:

"Torno a correre dopo mesi di assenza e sono molto felice di essere qui. Sappiamo che i risultati ottenuti questa stagione si sono rivelati al di sotto delle aspettative, tuttavia la formula del trofeo ci permette di partecipare a questa finale grazie alla regolarità di presenze che abbiamo avuto e cercheremo di dare il massimo come al solito".

Una gara, quella lombarda, con cui Martinelli non nasconde un certo feeling ricordando il successo di appena un anno fa:

"Mi piace il rally di Como, prove strette e selettive. Lo scorso anno sono riuscito a vincere quando era inserita del calendario WRC e le sensazioni che mi porto dietro sono davvero ottime. L'unico inconveniente è legato al meteo, è sempre molto umido da queste parti e ci sono ottime probabilità di pioggia".

Detto che Stefano Martinelli sarà affiancato dal navigatore Emanuele Dinelli, il pilota toscano si affiderà di nuovo alla sua Suzuki Swift 1.6 recentemente rinnovata nelle sue specifiche:

"Correrò con la Swift 1.6 che in termini di prestazioni, per me, è sempre una garanzia. Abbiamo modificato molte cose in questi mesi di pausa dell'attività e sono curioso di vedere quali risposte arriveranno. Emanuele è un ottimo navigatore e sono convinto che saprà dare il suo contributo nel modo migliore. Siamo motivati, per provare a chiudere bene una stagione caratterizzata da tanta sfortuna".

Determinazione ed entusiasmo, ma anche la consapevolezza che non sarà facile al cospetto di un parterre di avversari di ottimo livello:

"Non voglio sbilanciarmi su dove potremmo arrivare, i miei avversari sono più allenati visto che hanno corso fino alla settimana scorsa ma, ribadisco, noi siamo qui per fare bene e daremo il massimo dal primo all'ultimo chilometro".

Foto (di Leonardo D’Angelo): Stefano Martinelli in azione