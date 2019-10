Sport



Nel ricordo di Maria Pia, il Castelnuovo cerca una vittoria da dedicarle

sabato, 12 ottobre 2019, 14:21

di simone pierotti

Sesta giornata di campionato per il Castelnuovo che domani, domenica 13 ottobre, attende allo stadio Nardini la Cuoiopelli. Secondo impegno interno consecutivo molto delicato perché la squadra di mister Cardella, dopo aver cancellato lo 0 dalla casella dei punti, cercherà di sbloccarsi in chiave vittoria per dare una svolta a questo inizio di stagione.

Confortante quanto visto negli ultimi giorni, con i tecnici gialloblu che, per la prima volta da quando è iniziata la preparazione, hanno avuto tutti a disposizione, se pure con alcuni elementi appena rientrati, come Biagioni e Da Prato.

Sarebbe bello vincere per dedicare la vittoria ad un grande personaggio della storia del Castelnuovo e di Castelnuovo che se ne è andata, la signora Maria Pia Iacopucci, moglie del presidente Mauro Marchini. Prima del fischio iniziale della partita, verrà osservato un minuto di raccoglimento.

Di contro, salirà in Garfagnana una Cuoiopelli scossa ed arrabbiata dopo lo 0-5 subito contro il Castelfiorentino e l’esonero di mister Andrea Cipolli. La squadra, partita con buone ambizioni ma ancora ferma a 5 punti in classifica, sarà guidata dall’allenatore della Juniores, Alessandro Bellini. Come detto, l’ambiente si attendeva un inizio migliore dopo alcuni importanti acquisti estivi: l’attacco rinnovato con Manuel Bianchi (94) e l’esperto Michael Pellegrini (87), oltre 200 reti nei dilettanti, il forte centrocampista Nardi (96), i difensori Anichini dal Real Forte Querceta e l’ex gialloblu Endri Leshi, i portieri Puccini (R. F. Querceta) e Sollazzi.