Novità per "Il Ciocchetto Event"

mercoledì, 30 ottobre 2019, 10:49

Per lei è stato l’anno dei record, della consacrazione tra i giovani atleti italiani più promettenti del momento. Parliamo di Idea Pieroni, la diciassettenne saltatrice in alto della Virtus Lucca, che da questo giovedì oggi fino al 4 novembre sarà impegnata a Grosseto nel raduno della nazionale under 20

mercoledì, 30 ottobre 2019, 09:20

Nella gara dell’ora il migliore di tutti è stato il lucchese Alessandro Stefanini (Marciatori Antraccoli) che percorre nell’ora di gara km 16,830, seguito da Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) km 15,300, terzo posto per Paolo Tosetti (Montecatini Marathon) con km 15,300, seguono poi Antonio Martini (Orecchiella Garfagnana) e...

martedì, 29 ottobre 2019, 13:26

Prima partita in casa e seconda vittoria per la formazione under 16 allenata da Sabrina Magistrelli. Battuta d'arresto per la squadra under 14 che è uscita sconfitta per 3 sets a 0 dal confronto con la formazione del Blu Volley Quarrata

martedì, 29 ottobre 2019, 08:38

Ennesimo successo per Odette Ciabatti (Orecchiella Garfagnana) nelle donne veterane che termina in 1ora00’43’’; al posto d’onore Tiziana Sportelli (Gs Lamone Russi) e terza Silvana De Pasquale (Il Fiorino)

lunedì, 28 ottobre 2019, 22:16

Fioccano le reti nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana, che in questa fase sta offrendo molti spunti. Comanda la classifica la coppia composta dal Capriola Poggio e Casciana Cascianella che calano entrambi il tris

lunedì, 28 ottobre 2019, 22:08

Colpo di scena in casa New Team dove, dopo il 2-2 di Coreglia, si è dimesso il mister Riccardo Ghini. La società, militante in terza categoria, ha subito trovato il sostituto: si tratta di Antonio Landucci