Sport



Numeri da record per una "Stracastelnuovo" stellare

lunedì, 28 ottobre 2019, 16:44

di michele masotti

L’edizione 2019 della Stracastelnuovo, gara podistica internazionale che ha “spento” la sua quindicesima candelina, ha conseguito dei grandi risultati sia a livello tecnico che per quanto concerne la partecipazione di atleti. Magistrale l’organizzazione del GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde del presidente Graziano Poli. Centinaia di spettatori hanno applaudito in piazza Umberto le gesta degli oltre 160 podisti, provenienti da tutta Italia, che si sono dati battaglia tra le vie del capoluogo garfagnino. Partecipanti che si sono partiti egualmente suddivisi in due gruppi.

I primi a partire attorno alle 15:30 sono stati i “veterani” e gli “argento” uomini e tutte le categorie femminili che si sono cimentati nei 5,7 km previsti dal percorso. Il forte massese Stefano Ricci ha ottenuto il successo nei “Veterani” fermando il cronometro sul tempo di 20’58’’. Altra vittoria apuana a livello femminile con Margherita Cibei che ha messo in fila tutte le rivali più accreditate grazie al suo 22’01’’. La gara elite maschili, iniziata mezzora più tardi, si è dipanata su 7,8 km che hanno visto trionfare il promettente romano Francesco Guerra, da poco maggiorenne e già campione italiano sui 10 km lo scorso anno in quel di Alberobello. Guerra ha vinto per effetto del tempo di 26’53’’ precedendo di oltre 9’’ il rientrante genovese Andrea Ghia e il versiliese Gioele Alari. Il GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde si è aggiudicato il 15° “Memorial Giuseppe Bonaldi” e oltre ottanta atleti salivano sul palco delle premiazioni sotto il loggiato del capoluogo garfagnino alla presenza dei rappresentanti della locale amministrazione comunale, dei responsabili della BCC Garfagnana, Versilia e Lunigiana, prezioso contributor di questa manifestazione.

Soddisfatto per il felice esito dell’evento, l’ultimo del ricco calendario podistico del “Correre intorno alle Apuane”, il presidente del sodalizio garfagnino. Appuntamento quindi alla sedicesima edizione della “Stracastelnuovo” fissata al 24 ottobre 2020.