Sport



Ottima prestazione di Stefania Giovannetti (Marciatori Barga) al Trofeo del Podista Ubriaco

mercoledì, 9 ottobre 2019, 18:54

Sabato 5 ottobre si è corso a Riana-Fosciandora il 12° Trofeo del Podista Ubriaco che si snoda per km. 8 intorno a paese. La portacolori del Gruppo Marciatori Barga Stefania Giovanetti ha fatto registrare una eccellente prestazione classificandosi al 5° posto assoluto femminile con il tempo di minuti 42.29 che l'ha piazzata al 1° posto di categoria sul podio delle premiazioni.



Ma non è finita qui, questo piazzamento le consente di aggiungere e raggiungere matematicamente il 1° posto nella classifica Highlander Apuane 2019. "Un altro alloro - commenta il gruppo - che premia la nostra atleta per la passione e la serietà che esprime e mette nella corsa. Complimenti vivissimi"