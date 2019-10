Sport



Pallavolo Garfagnana si distingue ancora sui parquet della provincia

lunedì, 28 ottobre 2019, 20:03

Ottimo inizio di stagione per le formazioni under 16 e under 14 della Pallavolo Garfagnana che nella seconda giornata ufficiale dei rispettivi campionati Fipav hanno vinto rispettivamente contro la Libertas Ponte a Moriano e La Kriva Pantera Lucchese Azzurra. Iniziato anche il campionato maschile under 16, novità assoluta per la nostra società dopo molti anni di assenza da questo settore.

Under16 femminile: Libertas Ponte a Moriano – Pallavolo Garfagnana 0 – 3 (17-25 / 18-25 / 14- 25)

La formazione allenata dai coach Pocai e Coli mostrando anche begli sprazzi di gioco ha archiviato la partita vincendo i 3 set in meno di un'ora. Si tratta della seconda vittoria in un campionato appena iniziato, ma un buon banco di prova in attesa dell’arrivo di incontri ben più impegnativi, quando la determinazione dovrà rimanere alta fino al fischio finale.

Under14 femminile Kriva Pantera Lucchese- Pallavolo Garfagnana 0- 3 (10-25 / 24-26 / 23- 25)

Bella e impegnativa prestazione per la giovanissima formazione under 14 allenata da Barbara Coli che ha giocato con grinta piegando al termine di 3 set combattuti la compagine del Pantera Lucchese Azzurra. Coach Coli ha saputo dare spazio a tutte le bimbe a disposizione e la risposta di tutte loro é stata sicuramente incoraggiante. Le bimbe hanno giocato con buona tecnica e si sono sostenute a vicenda. L'obbiettivo primario rimane l'acquisizione della crescita tecnica e dello spirito di squadra.

Under16 maschile Pallavolo Garfagnana – UPC Camaiore 0 – 3 (18-25 / 23-25 / 11- 25)

Ha fatto il suo esordio casalingo anche la nuovissima squadra maschile in una gremita palestra di Gallicano, dove si è respirata grande emozione al fischio di inizio dopo anni di assenza del settore maschile. Per gli allenatori Alessandro e Pamela Marigliani si è trattato di un buon banco di prova per un gruppo molto giovane. Sappiamo che il lavoro è ancora lungo, ma i ragazzi hanno saputo tenere testa ai ben più quotati avversari soprattutto nei primi due set e l’entusiasmo è molto alto.