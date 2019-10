Sport



Pallavolo Garfagnana, si rafforzano le squadre femminili e si apre il nuovo settore maschile

lunedì, 7 ottobre 2019, 17:01

Prende avvio la nuova stagione pallavolistica di Pallavolo Garfagnana e lo fa con una grande festa in palestra Isi a Castelnuovo. Un evento unico che ha visto tutta la società sfilare, a ritmo di musica, di fronte ad un pubblico entusiasta per una presentazione personale veramente speciale. Dai bambini di 3 e 4 anni del baby volley, alle bambine del mini volley S3, passando per le categorie under 12, 13, 14 e 16 fino alle ragazze della Prima divisione. Novità per la prossima stagione il nuovo settore maschile che parte con oltre 30 atleti suddivisi nelle categorie under 13, under 16 e Prima divisione e che si allena nella palestra di Fornaci di Barga. Chiudono il gruppo tecnici e dirigenti di una società che si presenta ai nastri di partenza con oltre 170 iscritti. Un vero record a livello regionale.



Dalla fine di agosto le ragazze e i ragazzi delle squadre che affronteranno i vari campionati si stanno allenando sia atleticamente che tecnicamente sotto l’attenta guida degli allenatori Frediano Paoli, Antonio Grassi, Paolo Pocai, Barbara Coli, Alessandro Marigliani, Pamela Marigliani, Veronica Micheli, Giorgio Bertoni e Luana Mioi. Allo stesso tempo, con l’inizio dell’anno scolastico, sono partite le attività del settore giovanile che ha aperto le iscrizioni dall’anno di nascita 2008 al 2014 e verrà seguito in palestra a Castelnuovo dalle istruttrici Giulia Pozzi e Giulia Gaddi mentre in palestra a Gallicano da Arianna Natale. A tal proposito lo staff dirigenziale informa tutti i genitori che vogliono cogliere l’occasione di far partecipare i propri figli all’attività annuale di Volley e volley S3 nella scuola federale Fipav della Pallavolo Garfagnana sia maschile che femminile possono semplicemente presentarsi nelle palestre di Castelnuovo (ISI Liceo) e Gallicano dalle 17 in poi dal lunedì al giovedì o contattare la società attraverso pagine social. Pallavolo Garfagnana intende ringraziare le famiglie, gli amici di Roby e gli sponsor grazie ai quali si possono sostenere importanti iniziative di promozione. Infine un particolare ringraziamento è riservato alla sezione Garfagnana del Fratres donatori sangue con il quale esiste una collaborazione di sostegno reciproco da molti anni.