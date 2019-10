Parte domani la finale di Coppa del Mondo UCI di Trial al Ciocco

Altri articoli in Sport

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:37

Riparte questo fine settimana l'attività agonistica delle compagini del volley Barga.Esordio casalingo domani per la formazione U14 che alle ore 16,30 affronterà in casa la squadra della Pantera Lucchese Azzurra

giovedì, 10 ottobre 2019, 18:14

Le due società si sono incontrate sottoscrivendo la convenzione alla presenza del presidente Paolo Lenzi e del vice presidente Dino Dini, per poi dare vita al progetto vero e proprio che comprende una serie di iniziative legate alla crescita professionale degli istruttori della società gialloblu

giovedì, 10 ottobre 2019, 15:43

Il Cefa Basket Castelnuovo si tuffa nel campionato di Promozione. Sabato l’esordio casalingo per la squadra del presidente Vincenzo Suffredini che riceverà al Palazzetto dello Sport, ore 20,45, il Progetto Pallacanestro Prato

giovedì, 10 ottobre 2019, 13:08

La stagione autunnale del podismo toscano sta entrando nel vivo, con gli appuntamenti classici con le lunghe distanze. Il G.S. Orecchiella, con i suoi atleti, è protagonista in tutta Italia e in tutte le specialità

giovedì, 10 ottobre 2019, 08:52

Il pilota garfagnino, reduce dal podio del Rally Nido dell’Aquila, sta affrontando in questa stagione il Campionato Italiano Rally Terra, a bordo della Peugeot 208 T16, curata da MM Motorsport

mercoledì, 9 ottobre 2019, 21:40

Al Ciocco dall'11 al 13 ottobre tutti gli occhi saranno puntati sulla UCI Trials World Cup, giunta ormai al terzo ed ultimo appuntamento stagionale. Prima della Toscana, la competizione si era svolta a Salzburg, in Austria, e in Val di Sole in Trentino, ma ora gli occhi sono puntati tutti sulla...