Passo falso casalingo dei Diavoli Neri contro il Candeglia

domenica, 20 ottobre 2019, 19:17

di michele masotti

1-2

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini, Pennucci, Biagiotti (56’Amidei), Santini, Granai, Orsetti (73’Micchi), Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Morelli A disposizione: Vanni, Capitani, Cassettai, Fontanini e Orsi Allenatore: Alessandro Cassettai

Candeglia: Capecchi, Maaroufa, Farci, Testa, Carlesi, Barozzi, Chafiq, Pagnini, Shijefni (90’Bartoletti) e Fedi (70’Lunghi) A disposizione: Corsini, Lapenta, Vettori, Roggi e Romizi Allenatore: Giovanni Borrelli

Arbitro: Giovannini di Prato

Marcatori: 80’Ceccarelli, 82’Shijefni e 86’Barozzi

Ammoniti: Ceccarelli, Amidei, Santini, Granai, Carlesi, Chafiq e Capecchi

Rocambolesca sconfitta tra le mura amiche per i Diavoli Neri Gorfigliano, ai quali non è bastato passare in vantaggio all’80’ per conquistare i tre punti. Il micidiale uno-due del Candeglia ha ribaltato la contesa nel giro di quattro minuti e impedito ai locali di issarsi ai margini della zona play-off. Il rendimento casalingo, da sempre uno dei punti di forza di questa squadra, sta venendo meno nello scorcio inziale di torneo. I black devils si assestano a centro classifica con un punto di margine proprio sulla compagine pistoiese.

Primo tempo equilibrato tra due squadre che hanno sempre di cercato di non buttare mai via la sfera. Al 20’ servizio di Ceccarelli per Monaco che, a tu per tu con Capecchi, si vede respingere il suo tentativo. Ripresa decisamente più vivace, con i Diavoli Neri che premono e costringono alla difensiva la compagine pistoiese. Il Candeglia, però, sa soffrire e punge in contropiede: ci vogliono due interventi di Carvajal, dapprima su Pagnini al 60’ e poi al 70’su Chafiq, per mantenere il punteggio ancora in parità. A dieci minuti dal termine Crudeli si inventa il corridoio giusto per Ceccarelli, bravo nel proteggere bene la sfera e a infilare il portiere del Candeglia.

Sotto di una rete a dieci minuti dalla fine gli ospiti, che prima di oggi non avevano mai vinto, non demordono e capovolgono il punteggio con due soluzioni dal limite dell’area. Le firme sono quelle di Shijefni e Barozzi con due precise conclusioni superano l’estremo difensore locale. Doccia gelata per la formazione di Alessandro Cassettai che rimanda l’appuntamento con il primo successo interno della stagione.

Domenica prossima il team dell’alta Garfagnana sarà atteso dalla difficile trasferta dell’Arcinaso contro il Sericciolo, unica formazione che sta provando a tenere il passo di un travolgente Capezzano che guida la classifica a punteggio pieno dopo sei turni.