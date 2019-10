Sport



Pesante sconfitta interna per i Diavoli Neri Gorfigliano contro il forte Monsummano

domenica, 6 ottobre 2019, 18:23

di michele masotti

0-4

Diavoli Neri Gorfigliano: Vanni, Piagentini (80’Fontanini), Pennucci, Crudeli, Santini, Granai, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Morelli e Micchi (63’Biagiotti) A disposizione: Capitani, Orsi, Fabbri e Gianluca Cassettai Allenatore: Alessandro Cassettai

Intercomunale Monsummano: Parrini, Cola Bizzarri, Goti, Panelli, Tardiola, Ferrara, Forcieri (77’Niccolai), Tafi (77’Lacheheb), Pagano (80’Gariboldi) e Moncini A disposizione: Mariotti, Aiuti, Falzarano, Borselli e Kamara Allenatore: Emiliano Tarabusi

Arbitro: Tofacchi di Livorno

Marcatori: 42’Pagano, 63’Ferrara, 85’ su rigore e 93’Lacheheb

Note: Espulso all’81 Tardiola per doppia ammonizione

Seconda sconfitta consecutiva, la prima tra le mura amiche, per i Diavoli Neri che subiscono la tecnica e l’organizzazione di un’Intercomunale Monsummano deciso a recitare un ruolo da protagonista in questa stagione. Il punteggio finale, comunque, punisce oltremisura la formazione di Alessandro Cassettai. Sono stati gli attaccanti a disposizione di Tarabusi, su tutti capitan Biagio Pagano e il subentrato Lacheheb a fare la differenza. I termali possono ambire legittimamente al ritorno in quella Promozione dalla quale sono assenti da tanti anni.

Senza Amidei e Carvajal, assente giustificato per la nascita della figlia Greta (al portiere massese vanno le felicitazioni di tutti i Diavoli Neri e della nostra redazione), il team dell’alta Garfagnana li sostituisce rispettivamente con il giovane Micchi e Vanni. Tridente offensivo locale completato da Ceccarelli e Morelli. Gli ospiti, dal canto loro, possono contare sul palleggio del duo Tardiola-Forcieri in mezzo al campo, con Tafi che vince il ballottaggio con Lacheheb per affiancare Pagano. Ospiti che partono forte colpendo un palo su punizione proprio con l’ex Sampdoria e Lucchese. Al 17’ il capitano pistoiese centra il secondo legno della sua giornata dopo essere stato liberato alla conclusione dal passaggio di Tafi. Pericoli che scuotono i locali, vicini al gol a loro volta con un destro di Morelli deviato lateralmente da Parrini. Sul finire della prima frazione una rimessa laterale battuta male dai Diavoli, spiana la strada a Pagano che non ha difficoltà a superare Vanni.

L’avvio del secondo tempo vede la formazione di Alessandro Cassettai pressare con una migliore vigoria gli ospiti, dando l’impressione di poter riequilibrare il punteggio. Un’altra ingenuità costa caro ai padroni di casa. È il 63’ quando un retropassaggio di Pennucci verso Vanni viene intercettato da Ferrara che mette dentro nella porta sguarnita. I Diavoli continuano a spingere ma Parrini dice di no a Morelli e Orsetti. L’espulsione rimediata da Tardiola, doppio giallo, sembra lasciare aperto uno spiraglio, chiuso definitivamente a cinque dalla fine del penalty trasformato da Lacheheb. Il calciatore franco-algerino, un passato anche per lui tra i professionisti con Ternana e Racing Aprilia, sigla la sua personale doppietta finalizzando il più classico dei contropiedi.

Domenica prossima i Diavoli Neri saranno di scena al “Via XX settembre” di Pietrasanta contro lo Sporting, ambiziosa matricola che vuole continuare a scalare le categorie del calcio toscano.