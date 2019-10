Sport



Pieve Fosciana, altro successo interno: prosegue la risalita dei biancorossi

domenica, 13 ottobre 2019, 19:35

di michele masotti

2-1

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Angelini, Biagioni, Pieri (Piacentini), Umberto Barsanti, Parmigiani, Dini, Triti, Odoardo Giusti (Touray) e Babboni A disposizione: Levrini, Barsotti, Luca Barsanti, Morelli, La Rosa, Gioele Giusti e Sanchez Allenatore: Stefano Fracassi

Athletic Calenzano: Pellegrini, Conti, Canigiani (Schipani), Terrafino (Molla), Tarli, Bucaloni (Bernocchi), Cerretini (Paoletti), Simoni, De Carlo, Landolina e Garvoni A disposizione: Zaniori, Nencioli, Barrasso, Vivarelli e Balleggi Allenatore: Luca Vettori

Arbitro: Alessandro Donati di Livorno (Assistenti Di Tullio e Loum di Carrara)

Marcatori: 30’Odoardo Giusti, 55’Bucaloni e 90’Piacentini su rigore

Note: Espulso al 60’ Umberto Barsanti per doppia ammonizione. Ammoniti Triti, Biagioni, Terrafino, Cerretini, Tarli e Landolina

Il Pieve Fosciana sfrutta a pieno il doppio turno casalingo confermandosi come autentica bestia nera delle squadre fiorentine. Dopo il Luco, tocca all’Athletic Calenzano arrendersi per 2-1 alla formazione di Stefano Fracassi che scavalca così i rivali odierni e continua a scalare la graduatoria. Per la formazione di Vettori verrebbe da dire che il peggio è passato visto che non ci saranno per diversi mesi non ci saranno più incroci con le formazioni pievarine. Tre punti di marca biancorossa che assumono ancor più valore considerando che sono arrivati grazie al carattere di una compagine costretta a giocare l’ultima mezzora in inferiorità numerica.

Senza Alfredini e con l’acciaccato Morelli in panchina per onor di firma, i locali mantengono il 4-4-2 ma cambiano alcuni interpreti. Il classe 2002 Triti rileva in attacco il messicano Sanchez mentre Babboni, impiegato sulla mediana, sostituisce il baby La Rosa con l’under Parmigiani dirottato sulla fascia. I rossoblù dal canto loro devono rinunciare allo squalificato Braschi rimpiazzandolo con Cerretini. Il match, molto combattuto per i tutti i novanta minuti, viene sbloccato intorno alla mezzora dalla bella rete di Odoardo Giusti. Il classe 1994 si sblocca a livello personale con una percussione tra due difensori e un tocco preciso che anticipa Pellegrini. Il numero dieci garfagnino va vicino al raddoppio con una girata terminata di poco a lato. I ragazzi di Fracassi controllano bene la manovra di fronte ad un Calenzano mai pericoloso dalle parti di Regoli.

Musica totalmente diversa nella ripresa con i fiorentini che impattano al 55’. Assist illuminante di capitan Landolina che premia il puntuale inserimento di Bucaloni. Per una posizione di offside viene annullato il gol del sorpasso a Simoni. Il momento complicato del Pieve Fosciana si acuisce cinque minuti più tardi quando Umberto Barsanti viene espulso da Donati per somma di ammonizione. Episodio che infonde più coraggio ai fiorentini, sfortunati al 67’ quando Cerretini centra il palo su punizione. I biancorossi, come detto, serrano le proprio fila anche grazie all’ingresso di Touray e provano a rendersi a loro volta pericolosi. Una punizione a due in area, decretata per il retropassaggio di Conti a Pellegrini, calciata da Piacentini si infrange sulla barriera. Il coraggio dei ragazzi di Fracassi viene premiato all’incedere del novantesimo. Una ripartenza da manuale porta al fallo da rigore commesso da Tarli su Dini. Dagli undici si presenta Piacentini che non fallisce e regala altri tre punti importanti alla sua squadra.

Non c’era maniera migliore per capitan Biagioni e compagni di prepararsi all’insidiosa trasferta di Villa Basilica.