Pontecosi, restaurate le porte della chiesa di San Magno

giovedì, 31 ottobre 2019, 14:43

Sabato 26 e domenica 27 ottobre nella bella cornice del Golf Garfagnana, si è disputata l’ultima gara prevista nel calendario ufficiale per il 2019, la Coppa del Presidente. Un bel weekend di golf che ha visto quaranta giocatori sfidarsi sul percorso del Braccicorti, con grande agonismo nel pieno rispetto delle regole...

mercoledì, 30 ottobre 2019, 21:30

Settimana ricca di impegni quella appena iniziata per Volley Barga. Si incomincia giovedi con la squadra under 16 che, dopo la bella vittoria di domenica contro la System, sale a Castelnuovo giovedi alle ore 20 per incontrare le locali del Garfagnana

mercoledì, 30 ottobre 2019, 20:26

Stesso incrocio e stesso risultato per il River Pieve che, proprio come accaduto qualche mese fa, elimina dalla Coppa Italia i fiorentini del Certaldo, capolista del girone C. Basta un gol in apertura di contesa di Catalini a piegare la resistenza degli ospiti e guardagnar eil pass per i quarti...

mercoledì, 30 ottobre 2019, 14:20

L'appuntamento, tra circa due mesi, è quello, atteso e tradizionale, con il fine settimana che precede il Santo Natale. Il "Ciocchetto", come è ormai universalmente conosciuto, o 28° Il Ciocchetto Event, come recita la denominazione ufficiale, torna per la sua edizione numero ventotto, i prossimi 20 e 21 dicembre

mercoledì, 30 ottobre 2019, 10:49

Per lei è stato l’anno dei record, della consacrazione tra i giovani atleti italiani più promettenti del momento. Parliamo di Idea Pieroni, la diciassettenne saltatrice in alto della Virtus Lucca, che da questo giovedì oggi fino al 4 novembre sarà impegnata a Grosseto nel raduno della nazionale under 20

mercoledì, 30 ottobre 2019, 09:20

Nella gara dell’ora il migliore di tutti è stato il lucchese Alessandro Stefanini (Marciatori Antraccoli) che percorre nell’ora di gara km 16,830, seguito da Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) km 15,300, terzo posto per Paolo Tosetti (Montecatini Marathon) con km 15,300, seguono poi Antonio Martini (Orecchiella Garfagnana) e...