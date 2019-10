Sport



Punto Coppa: il Corsagna passa col Borgo, cade il Vagli al 92'

mercoledì, 23 ottobre 2019, 18:42

di lorenzo fiori

In questo "caldo" mercoledì abbiamo assistito al secondo turno di Coppa Toscana del nostro girone C di seconda categoria. Analizziamo di seguito le due partite dove ci sono state coinvolte le tre squadre nostrane: Vagli, Corsagna e Borgo a Mozzano. Il terzo turno verrà disputato il 20 novembre.

Iniziamo dal Vagli di mister Biagioni che in quel di Carrara, contro il forte Romagnano Calcio (primo nel proprio girone), ha imbattuto nella prima sconfitta stagionale, dopo otto vittorie consecutive, uscendo così da tale Coppa. Apre le marcature bomber Malatesta per i garfagnini al 32' ma i locali rimontano con Dell'Amico al 58' e Del Sarto al 92' che sanciscono il 2-1 definitivo. Ospiti, privi di Pellegrinotti, Biggi, Giuntini e Pancetti, che sono rimasti in 10 uomini a causa dell'espulsione a Brugiati. Romagnano che incontrerà la vincente fra Filattierese-Atletico Podenzana.

Pirotecnico e divertente 3-2, invece, nel derby comunale fra Corsagna e Borgo a Mozzano. Doppio vantaggio locale firmato da Castelli al 4' e al 10'. Incredibile rimonta degli ospiti nel finale con Balderi al 90' e Di Lorenzo al 94'. Rete decisiva, per il Corsagna, nei tempi supplementari siglata da Mazzei al 105'. Assente Pieri per i locali. Gli uomini di Vertemati incontreranno la vincente fra Folgor Marlia-Treggiaia.