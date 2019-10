Sport



Punto seconda categoria: Barga tre punti con il Pontecosi, Gallicano beffato al 96'

domenica, 20 ottobre 2019, 18:53

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la sesta giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie fondamentali per Vagli, Corsagna e Barga. Pareggiano Gallicano e Fornoli mentre cadono Borgo e Pontecosi.

Analizziamo ora le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Iniziamo dalla capolista Vagli che prosegue il suo cammino a punteggio pieno battendo il fanalino di coda Filettole con un roboante 4-1. Franchi, doppietta di Malatesta e Maggi decidono la sfida. Gol della bandiera ospite siglato da Lucchesi. Non presente per i garfagnini Giorgi.

Insegue bene il Corsagna che rimane a -3 sconfiggendo il Luccasette con un secco 1-0. Castelli al 78' sigla la rete che sancisce tale risultato.

A quota 10 punti sale il Gallicano che, in terra pisana (Ponte delle Origini), guadagna un punto dal sapore però di beffa. Infatti, dopo il vantaggio ospite con Brucciani al 58', i locali hanno trovato il pareggio al 96' con Arrighi.

Sotto di un punto scende il Borgo a Mozzano che cade sul campo del quotato Atletico Lucca per 2-1. A segno Fati per gli ospiti che, tra l'altro, successivamente verrà espulso. Out per il Borgo Chiocchetti e Bertolozzi.

Pareggio importante (a reti bianche) per il Fornoli di Piercecchi sul campo della forte Folgor Marlia. Assenti per gli ospiti Salotti, Marchetti, Crea, Dinu e Ferrari.

Prima vittoria in campionato per il Barga di mister Marchi in un vero e proprio scontro salvezza contro il Pontecosi. 2-1 il finale determinato dalle reti locali di Tognelli e Balducci (nella foto) per i locali e Riccardo Martini Adami per i gialloblù. Assenti per il Barga Angelini e Rigali mentre per gli ospiti non erano presenti Lorenzo Marigliani, Diego Marigliani, Nicoló Angelini e Morotti.

