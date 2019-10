Sport



Punto seconda categoria: Fornoli rimonta incredibile, Pontecosi beffa finale

domenica, 27 ottobre 2019, 18:24

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la settima giornata del nostro girone C di seconda categoria. Vittorie importanti per Fornoli, Vagli e Gallicano, pareggiano Pontecosi, Corsagna e Borgo mentre cade il Barga.

Analizziamo di seguito le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Iniziamo dalla capolista indiscussa Vagli capace di inanellare la settima vittoria consecutiva contro il quotato Atletico Lucca. 2-1 il punteggio finale determinato dalle reti locali di Brugiati al 59' e Malatesta al 62' mentre Pagnini al 83'. Non presenti per i padroni di casa Marigliani e Giorgi mentre Betti, Obbligato, Patassini e Pedonesi per gli ospiti.

Rallenta il passo il Corsagna che, sul campo del Borgo a Mozzano, impatta 1-1 in un derby comunale molto sentito. Reti di Castelli al 15' per gli ospiti e Lunardi al 72' per i locali. Assenti Pieri, Dinucci e Lotti per gli ospiti mentre Fati, Chiocchetti e Bertolozzi per i locali.

Raggiunge quota 13 punti il Gallicano che torna alla vittoria nel derby casalingo contro il Barga. Brucciani e due volte Pellegrinotti a segno per i locali mentre Fabrizio Marchi per gli ospiti. Espulso Iacopi al 77' per gli ospiti che hanno sbagliato anche un rigore al 30' con Balducci. Assenti per infortunio Bacci e Bertucci per i padroni di casa mentre mancava Reti per il Barga.

Ancora una vittoria per questo sorprendente Fornoli di Piercecchi che, sul campo del Luccasette, vince con un incredibile 3-5. Apre le marcature Marchetti per gli ospiti, si scatenano i padroni di casa che vanno sul 3-1 ma poi, dal 68', entra in partita il Fornoli che ribalta tutto con Sabatini, Saint doppietta e Poli.

Torna a fare punti anche il Pontecosi di mister Angelini nella sfida casalinga contro il Migliarino Vecchiano. Le reti di Lunardi (nella foto) al 14' e Andreotti al 91' sanciscono il 1-1 definitivo. Assenti per i padroni di casa Nicoló Angelini, Diego Marigliani e Massei.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.