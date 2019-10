Sport



Punto seconda categoria: il Corsagna non sbaglia, Vagli tre punti d'oro

domenica, 6 ottobre 2019, 19:17

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la quarta giornata del girone C di seconda categoria. Vittorie importanti per Vagli, Corsagna e Acquacalda. Cadono Pontecosi e Barga ed, a sorpresa, anche il Borgo a Mozzano.

Analizziamo ora le cinque partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo, quindi, dalla capolista inarrestabile Vagli che, priva di Franchi, ha liquidato la difficile pratica Gallicano (a quota nove punti) con un secco 2-0 grazie a Marigliani al 9' e Remaschi al 92'. Assenti per il Gallicano Taddei, Bacci e Alfredini.

Insegue il Corsagna (out Castelli), che raggiunge quota nove punti, vittorioso nel derby con il Fornoli (fermo a quattro punti) per 2-1. Reti locali di Tognotti su rigore al 15' e Mazzei al 17' mentre per gli ospiti ha segnato Oliokwe al 35'. Per gli ospiti non erano presenti Franceschi e Fede. Espulso per gli uomini di Piercecchi Dinu al 80'.

Cade il Borgo a Mozzano contro il San Filippo: 2-1 il finale determinato dalle reti per i lucchesi di Rossano al 43' e Bazzuchi al 60'. Per gli ospiti a segno Balderi al 37'. Espulso bomber Fati per quanto riguarda il Borgo a Mozzano.

Sconfitta interna per il Barga (rosa al completo) contro la forte Folgor Marlia per 0-1. Decisivo Picchi su rigore al 79'.

Altra sconfitta, la terza consecutiva, per il Pontecosi di mister Angelini che sul campo del Lucca Calcio subisce un roboante 4-1. Alla straordinaria tripletta del centravanti Angeli (al 16', 27' e 34') e Ragghianti al 66' aveva risposto Bonini al 31'. Espulso per i locali D'agliano al 60'. Assenti per i gialloblù Diego Marigliani, Lorenzo Marigliani, De Vivo, Biggeri, Nicoló Angelini, Gori e Castelli.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il prossimo turno.