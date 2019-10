Sport



Punto seconda categoria: Vagli scatenato, Fornoli tre punti d'oro

domenica, 13 ottobre 2019, 19:07

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la quinta giornata del nostro girone C di seconda categoria. Totalizzano tre punti le nostrane Vagli, Borgo a Mozzano, Corsagna e Fornoli, pareggia il Barga mentre cadono Gallicano e Pontecosi.

Analizziamo ora dettagliatamente le sette partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Partiamo dalla capolista indiscussa Vagli (assente Biggi), ancora a punteggio pieno, capace di espugnare San Filippo con un roboante 0-4 determinato dalla doppietta di Malatesta e da Franchi e Giuntini. Inoltre gli ospiti hanno fallito due calci di rigore con Malatesta e Remaschi. I locali hanno concluso la partita in 10 uomini a causa dell'espulsione di Genovali al 52'.

Insegue con grande ritmo il Corsagna (out Lotti) che ha ottenuto la vittoria (per 0-2) anche sul campo della quotata Acquacalda. A segno Martino al 41' e Tognotti su rigore al 76'.

Avvio di stagione molto positivo anche per il Borgo a Mozzano (a quota nove punti) che tra le mura amiche ha sconfitto per 2-1 il Ponte delle Origini. Decisive le reti locali di Ceccherelli su rigore e Di Lorenzo che rispondono a Di Lupo e completano la rimonta. Assenti per i padroni di casa Fati, Bertolozzi, Francesco Amidei e Chiocchetti.

Sconfitta casalinga, invece, per il Gallicano contro il Lucca Calcio. 0-3 il finale grazie alle reti di Angeli e doppietta di Ragghianti. Assenti per i locali Alfredini e Taddei.

Raggiunge quota sette punti il Fornoli di mister Piercecchi che nella giornata odierna ha battuto 3-1 il quotato Migliarino Vecchiano. Volodimir sblocca la partita per i locali al 15', pareggia Andreotti al 40' ma Ledda al 42' e Saent su rigore al 61' sanciscono la vittoria. Assenti per i locali Dinu e Salotti.

Torna a fare punti anche il Barga sul campo del Luccasette grazie al rigore di Balducci che firma il pareggio di 1-1. Assenti per gli ospiti Rigali e Morelli.

Quarta sconfitta consecutiva per il Pontecosi di mister Angelini che cade 0-1, tra le mura amiche, contro la forte Folgor Marlia nonostante un buonissimo secondo tempo dove solo il palo ha negato a Biggeri il pareggio. Decisivo bomber Picchi al 23'. Assenti per i locali Lorenzo Marigliani, Diego Marigliani e Nicoló Angelini mentre per gli ospiti non erano presenti Dinelli, Giampaoli e Lleshi.

