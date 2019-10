Sport



Punto terza categoria: Fornaci corsaro, Castiglione implacabile

sabato, 19 ottobre 2019, 18:47

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è giocata la seconda giornata del nostro girone B di terza categoria. Vittorie importanti per Atletico Castiglione, Fornaci con il New Team, Filicaia, Piazza e Coreglia. Pareggia, invece, la Robur in terra lucchese.

Ora analizziamo dettagliatamente le sei partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Iniziamo dal Filicaia che, sul proprio terreno, batte 2-0 il Segromigno. Decisivi i due centravanti Pellegrinetti e Lorenzetti. Assenti per i locali Contadini, Grassi, Poli, Puppa, Vergamini e Simoni.

A punteggio pieno troviamo anche l'Atletico Castiglione capace di battere 1-0 il quotato Tau. Decisiva la rete di Bravi (nella foto). Assenti per i locali Vecchi, Valdrighi e Pucci. Giornata agrodolce per i garfagnini che si congratulano con il nuovo papà Federico Pucci e la sua compagna Federica e si stringono attorno alla famiglia Ligniti per la morte di Mauro (storico guardalinee di questa realtà).

A quota sei punti risiede anche il Fornaci di mister Bonini che, grazie ad una bella prestazione, sono riusciti ad espugnare il terreno del forte New Team. Alla bellissima punizione di Landucci rispondono Costantini e Chiriacó (su rigore) sancendo il 1-2 definitivo. Non presenti per i locali Satti, De Lucia e Bravi mentre per gli ospiti mancavano Tommaso Cecchini e Paolo Cardosi.

Tre punti anche per il Coreglia di Caiaffa che, sul campo del San Lorenzo, vincono con un roboante 2-6 grazie alle triplette di Buono e Filippo Cecchi. Per i locali a segno Giannecchini con una doppietta. Assenti per gli ospiti Marchetti, Togneri e Casci.

Prima vittoria storica per il nuovo Piazza al Serchio che, nel proprio stadio, batte 1-0 la Sanvitese grazie al gol di Daniele Cassettai. Assenti per i locali Castagnoli, Bertucci, Nicola Orsi, Stefano Cassettai e Zeribelli.

Pareggio a reti bianche, invece, per la Virtus Robur Castelnuovo sul campo della Pieve San Paolo. Garfagnini privi di Sorgente, Bakare e Valdrighi.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata, la classifica completa ed il calendario del prossimo turno.