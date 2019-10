Sport



Punto terza categoria: il Filicaia espugna Coreglia, Fornaci vittoria al 90'

sabato, 12 ottobre 2019, 18:46

di lorenzo fiori

In questa giornata riscaldata da un bel sole è finalmente iniziato il campionato di terza categoria girone B. Subito vittorie importanti per Atletico Castiglione, Fornaci e Filicaia (a Coreglia). Pareggio, invece, per il New Team mentre cadono Virtus Robur Castelnuovo e Piazza al Serchio.

Analizziamo ora dettagliatamente le sei partite delle sette squadre nostrane.

Iniziamo dall'Atletico Castiglione che sta ampiamente rispettando le aspettative estive. Dopo le due vittorie in coppa arrivano i tre punti anche in campionato sul campo del Segromigno. 0-2 il finale determinato dalle reti di Mori al 81' e Bravi al 84'. Non presenti per i garfagnini Tagliasacchi, Valdrighi, Lucchesi, Manuel Martinelli e Lupetti mentre per i locali assenti Borelli, Panati, Rovai, Barsanti, Frosini e Milaqi.

Continuiamo con il Fornaci di mister Bonini (out Tommaso Cecchini) che in zona Cesarini ha vinto 3-2 conquistando una vittoria che sembrava sfumata. A segno per i locali Saisi (aiutato da una deviazione) al 22', Massimo Cardosi al 34' e Puccetti al 90'. Gli ospiti avevano raggiunto il pareggio grazie alle reti siglate al 66' e al 82'.

Tre punti d'oro anche per il Filicaia capace di espugnare l'ostico campo del Coreglia (out Riccardo Biagiotti). Passano in vantaggio i locali con un autogol al 21', pareggia bomber Pellegrinetti con un colpo di testa al 44' e decide la sfida Bartolomei (nella foto) al 64'. Assenti per i vincitori Bertoncini, Lorenzetti, Quirici, Simoni, Vergamini, Puppa e Grassi.

In terra lucchese, precisamente sul campo della Morianese, pareggia il New Team con un divertente 2-2. A segno per i garfagnini Severiano Salotti e Franchi. Assenze pesanti per gli ospiti tra cui Landucci, Satti e Cecchini mentre per i locali non erano presenti Andreoni, Baccei, Giorgietti, Imeraj, Simone Maiali e Marchetti.

Sconfitta casalinga, invece, per la Virtus Robur Castelnuovo per 2-3 contro il quotato Montecarlo. Primo tempo devastante per gli ospiti che vanno sullo 0-3 grazie alla doppietta di Gentile e alla rete di Morra. Nel secondo tempo meglio la Robur che si rifà sotto con la doppietta di Sanneh. Assenti per i locali Conde e Bakare.

Parte con zero punti anche il Piazza al Serchio sul campo dell'Academy Tau. Vantaggio ospite con Diego Orsi al 28' ma i locali ribaltano il risultato con Ruggero al 31' e Hyka al 70' sancendo il 2-1 definitivo. Ruocco, mister del Piazza, non aveva a disposizione Castagnoli, Bertucci, Nicola Orsi e Stefano Cassettai.

Di seguito potrete leggere tutti i risultati della giornata ed il calendario del prossimo turno.