Sport



Punto terza categoria: Saisi salva il Fornaci, pari tra Filicaia e Castiglione

sabato, 26 ottobre 2019, 18:30

di lorenzo fiori

In questo sabato di fine ottobre si è giocata la terza giornata del nostro girone B di terza categoria. Finiscono tutti in parità i big match tanto attesi. Tre punti esterni importanti per la Pieve San Paolo che raggiunge le prime.

Analizziamo ora le quattro partite delle sette squadre nostrane seguendo la classifica in ordine decrescente.

Iniziamo dalla bella e divertente sfida tra Filicaia e Atletico Castiglione (prime a sette punti) conclusasi 2-2. Vantaggio dei locali con una magistrale punizione di Lorenzetti al 16'. Bravi al 32' e Mori al 57' ribaltano il risultato ma Pellegrinetti pareggia definitivamente i conti al 68'. Espulso Pozzo nel finale per i padroni di casa. Assenti per i locali il portiere Bertoncini e Daniele Friz mentre per gli ospiti non erano presenti Fontana e Lucchesi.

Continuiamo con il Fornaci di mister Bonini che resta agganciato alle prime della classe grazie al pareggio interno contro il forte Montecarlo. Dopo il vantaggio ospite per merito di bomber Gentile al 55', al 94' è arrivato il pareggio con il rigore di Saisi. Assenti per i locali Paolo Cardosi e Puccetti.

Pareggio fuori casa per il Piazza di mister Ruocco, sul campo della Robur, che gli permette di salire a quattro punti. 2-2 il finale determinato dalle reti Awudu e Hudu per i locali e autogol di Alpha e rete di Grilli per gli ospiti. Assenti per i locali Sorgente, Benaatar e Valdrighi mentre per gli ospiti mancavano Zeribelli, Bertucci, Nicola Orsi e Stefano Cassettai.

Concludiamo con un'altra partita, tra Coreglia (out Togneri) e New Team, combattuta e molto "calda" conclusa con il punteggio di 2-2 e con ben tre espulsi. Apre le marcature Filippo Casci al 15', pareggia Salotti al 46', tornano in vantaggio i locali grazie a Marco Casillo al 62' ma fa 2-2 Satti su rigore al 79'. Espulsi Cavani e Alessio Casci per i locali e Bravi per gli ospiti. Non presenti per il New Team Valdrighi, Nicoló Salotti e Terni.