River Pieve, il successo sul Lammari vale il passaggio del turno in Coppa Italia

mercoledì, 2 ottobre 2019, 23:41

di michele masotti

2-0

River Pieve: Mirco Micchi, Turri, Petrucci (56’Rugani), Catalini (66’Cristea), Fontana, Rossi (90’Angeli), Satti, Cecchini (61’Byaze), Haoudi (46’Petracci), Bonfigli e Morelli A disposizione: Decanini, Filippi, Lorenzo Micchi e Benassi Allenatore: Edoardo Micchi

Lammari: Biondi, Brandi (76’Bonini), Dianda (80’Petrilli), Del Ry (50’Puviani), Petretti, Borelli, Risolo, Battaglia, Pesci, Dourodola (78’Islami) e Leonardo Tocchini (61’Benedetti) A disposizione: Viviani, Perazzoni e Della Nina Allenatore: Cristian Boi

Arbitro: Masi di Pontedera (Assistenti Pinelli e Perlmagna di Carrara)

Marcatori: 7’Morelli e 29’ Haoudi su rigore

Note: Al 41’Dourodola ha sbagliato un calcio di rigore. Ammoniti Pesci, Rossi e Dourodola

Come i cugini d’oltreoceano del River Plate, vittoriosi 2-0 contro il Boca Juniors nella semifinale di Copa Libertadores, il River Pieve emula con il medesimo punteggio quel successo sul Lammari e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il prossimo 30 ottobre i ragazzi di Edoardo Micchi incroceranno il loro cammino in questa manifestazione con il Certaldo, compagine affrontata ed eliminata nei quarti di finale di Coppa Toscana di Prima categoria nella passata stagione. Pronto riscatto della compagine garfagnina dopo il passo falso in campionato subito per mano del Maliseti. Match che è stato di fatto sempre nelle mani di Cecchini e compagni.

Edoardo Michi e Boi attuano un robusto turn over in vista della quarta giornata di campionato. Tra i “millionarios” della Garfagnana chance dal primo minuto per i vari Turri, Morelli, Petrucci e Catalini, mentre in porta spazio all’esperienza di Mirco Micchi. Riposo, invece, per capitan Angeli, Petracci, Filippi e Benassi. Le “anatre”, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e privi dello squalificato Lorenzo Tocchini, presentano dal primo minuto in attacco la coppia formata da Pesci e dall’ex Castelnuovo Durodola. La chioccia dei lucchesi è il classe 1981 Borelli che guida la difesa imbastita da Boi.

Retroguardia ospite costretta a capitolare già al 7’: errore in fase di disimpegno, il baby Morelli ne approfitta per involarsi verso la porta e a restare freddo per superare l’incolpevole Biondi. La timida reazione del Lammari produce soltanto un paio di mischie, ben sbrogliate dalla difesa locale. Quando accelera il River dimostra il suo tasso tecnico decisamente più elevato rispetto ai rivali. È il 28’ quando la pressione di Morelli induce al fallo da rigore Petretti. Si presenta dal dischetto Haoudi che fa secco con una rasoiata Biondi che pure aveva intuito la direzione del penalty. Sul finire della prima frazione Masi comanda un calcio di rigore agli ospiti. Dagli undici metri Dourodola centra in pieno la traversa. Episodio che cancella le residue speranze di qualificazione del Lammari.

Nella ripresa, eccetto le ammonizioni e il classico valzer delle sostituzioni, c’è veramente poco da commentare con le contendenti che hanno la testa rivolta al prossimo impegno nel girone A di Promozione. Il River Pieve sarà ospite dell’Atlethic Calenzano, il Lammari dovrà fare visita proprio al Maliseti Seano.