River Pieve, la solita vittoria esterna vale il primato in classifica

domenica, 27 ottobre 2019, 21:47

di michele masotti

1-2

Lanciotto Campi: Rizzo, Ballerini, Biagioni, Cantini, Bertoli, Ascolese (74’Afelba), Gambineri, Landi, Tommaso Reale (55’Cheli), De Pascalis (61’Matteo Reale) e Marrini A disposizione: Dallai, Capizzi, Talozzi, Fanfani e Danti Allenatore: Daniele Allori

River Pieve: Decanini, Turri, Angeli, Byaze, Benassi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci, Morelli e Haoudi (75’Filippi) A disposizione: Mirko Micchi, Rossi, Bonfigli, Rugani, Cristea, Catalini, Petrucci e Lorenzo Micchi Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Curcio di Siena (Assistenti Laganà di Siena e Donati di Valdarno)

Marcatori: 14’ Morelli, 30’ Bertoli e 40’Cecchini su rigore

Note: Espulso al 80’ Matteo Reale per doppia ammonizione. Ammoniti De Pascalis, Benassi e Cantini

Il quinto blitz esterno in altrettante partite lontane dal “Nardini”, vittima di turno il Lanciotto Campi, unito al pari del Prato 2000 contro i cugini del Pieve Fosciana, permette al River Pieve di balzare in vetta alla classifica. Il 2-1 matura tutto nei primi quarantacinque e mettono i “millionarios” della Garfagnana nelle migliori condizioni per affrontare il match infrasettimanale di Coppa Italia contro il Certaldo, già affrontato nella scorsa edizione della Coppa Toscana di Prima Categoria. Vittoria di carattere per gli ospiti al termine di 90’ decisamente spezzettati a causa del gioco maschio impostato dai fiorentini

L’altra nota lieta di giornata per Edoardo Micchi è stato il ritorno in campo, dopo circa un mese di assenza, di Simone Filippi. Nemmeno l’arrivo in panchina di Allori ha migliorato le sorti di un Lanciotto Campi, anch’esso neopromosso, che resta nelle sabbie mobili della bassa classifica. Per la seconda settimana di fila il River scende in campo senza cambiare alcun interprete, segnale di come l’ex allenatore del Castelnuovo abbia trovato un undici tipo per il suo consolidato 3-5-2.

Al 7’ Haoudi da posizione defilata chiama alla parata Rizzo. E proprio come contro il Montespertoli, è il classe 2001 Morelli a sbloccare il risultato, dopo aver raccolto l’assist a centro area del caparbio Petracci. Al 30’ il Lanciotto ristabilisce la parità con Bertoli, il più rapido di tutti a raccogliere la sponda area di De Pascalis per poi calciare verso la porta di Decanini, beffato da una deviazione di un suo difensore. Prima dell’intervallo il River si riporta in vantaggio con un’azione fotocopia della rete iniziale. Sempre Petracci, questa volta spostato sulla sinistra, lavora un buon pallone per poi essere steso da Biagioni. Per Curcio, fischietto di Siena, è calcio di rigore che Cecchini trasforma.

Nella ripresa il tasso di agonismo sale di tono con l’arbitro che ha il suo bel da fare per tenere in pungo in match. Alla fine saranno due gli espulsi, uno dalla panchina e il subentrato Matteo Reale, in casa Lanciotto che non crea grossi pericoli dalle parti di Decanini. Il River sfiora il colpo del 3-1 con un rasoiata di Cecchini che termine a fil di palo.

Nel prossimo turno capitan Angeli e compagni se la vedranno contro il forte Ponte Buggianese, formazione costruita per tornare celermente in Eccellenza, che ha sei punti di ritardo dai biancorossi.