River Pieve letale in trasferta: “millionarios” alla caccia della capolista Prato 2000

domenica, 13 ottobre 2019, 20:29

di michele masotti

0-2

Lammari: Viviani, Brandi, Bendetti, Del Ry, Petretti (78’Papera), Borelli, Lorenzo Tocchini (86’Battaglia), Perazzoni (78’Durodola), Pesci, Islami (83’Bacci) e Della Nina (79’Dianda) A disposizione: Biondi, Risolo, Leonardo Tocchini e Guastapaglia Allenatore: Cristian Boi

River Pieve: Decanini, Turri (90’Rugani), Angeli, Byaze, Benassi, Fontana, Satti (90’Rossi), Cecchini (90’Catalini), Petracci, Morelli (81’Petrucci) e Haoudi (85’Bonfigli) A disposizione: Micchi, Cristea e Filippi Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Tofacchi di Livorno (Assistenti Meozzi di Empoli e Corsini di Livorno)

Marcatori: 70’ Petracci e 77’Haoudi

Note: Ammoniti Haoudi, Brandi, Benedetti e Lorenzo Tocchini

Con due reti nella seconda metà della ripresa il River Pieve sbanca i “Laghetti” di Lammari, bissando il risultato ottenuto nel confronto, disputato a campi invertiti, in Coppa Italia, e prosegue nel suo percorso netto lontano dal “Nardini”. La quarta vittoria in altrettante sfide esterne lanci i “millionarios” della Garfagnana all’inseguimento solitario del Prato 2000, distante solo un punto, bloccato sul pari a reti bianche in casa del Viaccia. Ancora una volta a segno la coppia gol Haoudi-Petracci, con la punta versiliese sempre più leader della classifica marcatori con otto reti. Il Lammari dei giovani, Boi ha schierato ben sei under dal primo minuto, non ha affatto demeritato contro una big di questo girone A. Consueto 3-5-2 per Edoardo Micchi che, sempre privo di Filippi, conferma a centrocampo il classe 2001 e la collaudata difesa a tre. I gialloblù locali, invece, optano per un canonico 4-4-2 dove il veloce Islami si muove alle spalle della punta Pesci.

Il campo ristretto non impedisce alle contendenti di esprimere un buon calcio palla a terra anche se di vere e proprie palle gol sul taccuino dei cronisti ne finisce solo una. È il 27’ quando Satti sfonda sulla sinistra e pennella un cross basso che per l’accorrente Morelli spedisce, per effetto di una deviazione, sul palo. Più divertente la ripresa con i padroni di casa che ci provano con una punizione dello specialista Del Ry ma Decanini vola a togliere la sfera dall’incrocio dei pali. La chiave di volta della partita è la crescente della mediana garfagnina che guadagna campo trainata da Cecchini. Proprio l’ex Castelnuovo e GhiviBorgo è il rifinitore, dopo una perentoria azione personale, dell’assist che Petracci sfrutta nel migliore dei modi.

Al 77’ l’attaccante viareggino ferma un tentativo di ripartenza del Lammari e innesca il sinistro del compagno di reparto Haoudi che con un secco diagonale supera Viviani e chiude i conti. Portiere locale che impedisce nel finale allo stesso attaccante marocchino di arrotondare ulteriormente il punteggio.

Nel settimo turno il River Pieve tornerà tra le mura amiche per affrontare il Montespertoli mentre il Lammari proverà a riprendere il proprio cammino nello scontro salvezza di Calenzano contro i padroni di casa dell’Athletic.