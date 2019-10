Sport



River Pieve micidiale in trasferta: espugnato Calenzano

domenica, 6 ottobre 2019, 19:04

di michele masotti

1-2

Athetlic Calenzano: Mocali, Boldrini (70’Molla), Berretti, Garuoni (60’Belleggi), Tarli, Nencioli, Braschi, Simoni, Conti, Landolina (60’Vivarelli)(95’Bucaioni) e Biagioni A disposizione: Pellegrini, Terrafino, Paoletti, Canigiani, Molla e De Carlo Allenatore: Vettori

River Pieve: Decanini, Turri (86’Rossi), Angeli, Byaze, Benassi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci (86’Bonfigli), Morelli e Haoudi (92’Catalini) A disposizione: Mirco Micchi, Rugani, Petrucci, Cristea, Filippi e Lorenzo Micchi Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Merlino di Pontedera (Assistenti Del Vigna e Ferretti di Pistoia)

Marcatori: 6’ Braschi, 22’ Petracci e 38’autgol di Guaroni

Note: Espulso al 45’ Braschi per proteste. Ammoniti Boldrini, Berretti, Vivarelli, Cecchini, Benassi e Decanini

Il River Pieve formato trasferta sa soltanto vincere. Quattro match esterni, Coppa Italia compresa, e altrettanto successi per i “millionarios” della Garfagnana che sbancano in rimonta Calenzano e restano nel gruppetto all’inseguimento della capolista Prato 2000, bloccato sul pareggio dalla Larcianese. Il passo falso di sette giorni fa contro il Maliseti può essere tranquillamente archiviato alla voce incidente di percorso. Prosegue a corrente alternata questa prima parte di stagione per il club fiorentino, sceso in campo con ben sei under dal primo minuto.

Costretto a fare a meno di una pedina importante come Filippi, presente in panchina per onore di firma, Edoardo Micchi inserisce nel suo consueto 3-5-2 il classe 2001 Morelli, facendo scalare sulla destra Satti. Torna titolare Benassi, fratello minore del Maikol pari ruolo della Lucchese, che compone il pacchetto arretrato con capitan Angeli e Fontana. Nella formazione di Vettori il punto di riferimento offensivo è l’ex Larcianese Landolina.

Avvio choc per i biancorossi, sotto nel punteggio già al 6’. Su un lancio dalle retrovie Benassi tocca di testa servendo involontariamente Braschi, partito in dubbia posizione di fuorigioco, che non ha difficoltà a superare Decanini. Splendida la combinazione corale che vale il momentaneo pareggio firmato da bomber Petracci. Satti, riportato sulla corsia destra, disegna un traversone che Cecchini accomoda di petto per l’accorrente Byaze. Il cross basso del mediano ospite viene convertito in rete dall’attaccante viareggino. Petracci che determina, grazie ad una sua fuga sulla destra, la sfortunata e decisiva autore di Guaroni. I piani dei fiorentini si complicano ulteriormente all’incedere del quarantacinquesimo quando proprio Braschi pensa bene di farsi cacciare per proteste.

In superiorità numerica per tutta la ripresa il River Pieve amministra bene il possesso della sfera, spegnendo sul nascere ogni tentativo dell’Athletic Calenzano, eccezion fatta per una conclusione dell’esperto Landolina. La formazione di Micchi, dal canto suo, costruisce tre-quattro chance, la più nitida delle quali è il colpo di testa fuori misura di Haoudi, per chiudere in anticipo la contesa.

Nel prossimo turno di campionato capitan Angeli e compagni saranno attesi dalla trasferta di Lammari, di fronte ad una compagine già sconfitta in Coppa Italia ma che in questa domenica ha firmato l’impresa di giornata violando il terreno del Maliseti Seano. Calenzano che sarà ospite del Pieve Fosciana.