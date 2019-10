Sport



Sconfitta con rimpianti per i Diavoli Neri a Serricciolo

domenica, 27 ottobre 2019, 23:26

di michele masotti

2-1

Serricciolo: Gavellotti, Casciari (58’Perini), Lisi, Tonelli, Manenti, Maneli, Mencatelli, Shqypi, De Negri (90’Petacchi), Bertolla e Tavoni A disposizione: Vegnuti, Calvo, Iovanovitch, Bertolini, Venuti e Santini Allenatore: Bertacchini

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Piagentini, Pennucci, Granai, Santini (21’Biagiotti)(69’Amidei), Gianluca Cassettai (90’Fontanini), Micchi (68’Kognè), Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Morelli A disposizione: Vanni, Capitani, Orsetti, Tonelli e Ivano Orsi Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia

Marcatori: 30’Crudeli, 44’ e 67’ Mencatelli su rigore.

Note: Ammoniti Tonelli, Mencatelli, Bertolla, Cassettai, Biagiotti e Monaco

Amaro passo falso esterno per i Diavoli Neri Gorfigliano che vengono punti oltremodo da un cinico Serricciolo, da stasera ad un solo punto di ritardo dalla capolista Capezzano.

I giocatori ospiti sono scesi in campo con un nastro rosa al braccio, simbolo di quella campagna della lotta contro il tumore al seno che il comune di Minucciano ha sposato a pieno.

Ottimo il primo tempo dei Diavoli Neri che sbloccano il risultato con una pregevole azione personale di Crudeli conclusa con un preciso tiro dal limite dell’area dell’ex Piazza al Serchio. In precedenza i ragazzi di Alessandro Cassettai avevano perso per infortunio Santini, con Granai che conseguentemente scala al centro della difesa e il subentrato Biagiotti prende posto sulla mediana. L’uscita del difensore massese provoca un leggero spaesamento negli ospiti, che al 33’ protestano all’indirizzo del direttore di gara per il contatto tra Gavellotti e Ceccarelli. A trenta secondi dalla fine del primo tempo il Serricciolo in contropiede ristabilisce la parità con il traversone di Shqypi depositato in rete da Mencatelli. Azione viziata dal fatto che il pallone fosse uscito prima dell’assist del centrocampista locale.

Psicologicamente, comunque, i Diavoli Neri sembrano non accusare il colpo sfiorando il nuovo vantaggio ancora con lo scatenato Crudeli. I gialloblù locali crescono trainanti da Shqypi, il migliore dei suoi, che dispensa assist invitanti come al 64’ quando ci vuole un super Carvajal per negare la gioia del gol a De Negri. Il numero otto di casa induce al fallo da rigore Monaco. Dal dischetto si presenta ancora Mencatelli che centra il bersaglio. La formazione di Alessandro Cassettai non demorde, sfiorando il pareggio con il colpo di testa dell’ultimo arrivato Kognè. Resta l’amaro in bocca in casa Diavoli per la sconfitta immeritata sul campo della seconda forza del torneo e per l’infortunio patito da Santini.

Domenica prossima il team dell’alta Garfagnana darà la caccia al primo successo casalingo della stagione ospitando l’ostico Marginone.