Settembre Lucchese, GhiviBorgo cade a testa alta

martedì, 1 ottobre 2019, 19:05

Camaiore-Ghivizzanoborgo 0-0 (5-4 dopo i calci di rigore)

CAMAIORE: Ferraiuolo, Faina, Iacomini, Paoli, Giannini, Bresciani, Peralta, Papi, Dal Lago, Luisotti, Pacini. A disp.: Pardini, Giacone, Gallico, Marianelli, Pardini, Puccinelli, Dati, Vizzoni, Bertilotti. All.: Walter Milani

GHIVIZZANOBORGO: Scatena, Lo Russo, Simoni, Federigi, Canali, Pietrazzini, Francescangeli, Viti, Zadrima, Rocchiccioli, Giovannetti. A disp.: Tozzini, Bini, Canessa, Cavani, Donati, Woollard, Del Re, Secchi, Pazzaglia. All.: Daniele Giraldi

ARBITRO: Di Girolamo di Lucca (assistenti Vicari e Cerino di Lucca)

SEQUENZA DEI RIGORI: Bresciani (C) gol, Viti (G) gol, Peralta (C) traversa, Simoni (G) gol, Gallico (C) gol, Secchi (G) gol, Giannini (C) gol, Federigi (g) alto, Marianelli (C) parato, Del Re (G) alto, Papi (C) gol, Canali (G) gol, Faian (C) gol, Pietrazzini (G) traversa

Mancava la "ciliegina" sulla già ricca "torta" del Camaiore al Settembre Lucchese Juniores. Ed è arrivata. Anche lo "scalpo" del Ghivizzanoborgo viene appeso nello spogliatoio festante dei blu-amaranto dove dopo la finale di Marlia è davvero festa grande. Finisce 0-0 al 90', decidono con grande suspence i calci di rigore, che arridono alla squadra guidata splendidamente da Walter Milani. Cade a testa alta il Ghiviborgo che le tenta tutte per vincere prima dei rigori, ma sulla sua strada trova un complesso che lotta su tutti i palloni, soffre, ma tiene sino in fondo.

Primo tempo scialbo e avaro di occasioni. Il Camaiore prova ad essere pericoloso con Peralta in fascia e Dal Lago bravo nelle sponde, il Ghiviborgo affida le chiavi del centrocampo a Federeigi con Rocchiccioli e Giovannetti che gli corrono ai fianchi.

Primo sussulto al 9' con un tiro di Francescangeli respinto da Ferraiuolo, risponde il Camaiore (12') con Luisotti, Scatena c'è. Al 18' Peralta cerca la conclusione da distanza ravvicinata, ma Canali è bravo ad intervenire e a chiudere. In chiusura bel tiro al volo di Pacini su assist di Iacomini e Scatena devia bene in angolo.

La ripresa è sicuramente più bella e ricca di emozioni. Il Ghiviborgo trae giovamento dai numerosi cambi effettuati da Daniele Giraldi e alza i giri del suo motore. La pressione in avanti è costante, il Camaiore lo sa e non si tira indietro, lottando su ogni pallone. La scelta tattica dei bluamaranto continua ad essere la stessa: aspettare e ripartire. E lo fanno anche bene, perchè al 15' Peralta sfonda in area, poi al momento di concludere viene ben contenuto dai difensori biancorossi che raddoppiano e si salvano in angolo.

Al 22' grande occasione per il Camaiore: Pacini tira appena dentro l'area, Scatena di distende e respinge, il più lesto di tutti è Luisotti che irrompe e tira radente a botta sicura con il portiere che compie un autentico prodigio volando a respingere ancora. Risponde il Ghiviborgo quattro minuti dopo con Del Re che entra in area, si allarga verso sinistra e trova l'uscita bassa di Ferraiuolo che gli ruba palla da terra.

Poi la gara viene sospesa per alcuni minuti per un improvviso black-out dell'impianto di illuminazione. Si riparte poco dopo con Del Re che scuscia in area e tira sull'esterno della rete. Forza i tempi la sqwuadra di Giraldi alla ricerca del gol. Al 32' cross di Simoni, colpo di testa di Viti e deviazione in angolo. Al 36' grande occasione per il Ghiviborgo con Ferraiuolo che è bravissimo sul tiro da distanza ravvicinata di Viti, poi arriva Secchi che mette dentro, ma l'arbitro Di Girolamo ferma tutto segnalando probabilmente una posizione di fuorigioco o una carica sul portiere.

Ultimi minuti ancora con il Ghiviborgo che attacca e Camaiore ben asserragliato a difendere uno 0-0 che è già una mezza vittoria. Al triplice fischio di Di Girolamo sono i versiliesi ad essere maggiormente soddisfatto. Per completare l'opera però mancano i calci di rigori che devono spezzare l'equilibrio. La serie è lunghissima ed emozionante. Il Ghiviborgo ha l'occasione per chiudere al quinto tiro, ma Del Re calcia alto. Si va ad oltranza e al settimo tiro Faina segna per il Camaiore, mentre la traversa dice no alla conclusione di Pietrazzini.

Esplode in campo e in tribuna la grande gioia del Camaiore, vincitore davvero a sorpresa di questo torneo. Poi la premiazione alla presenza dei figli Alessandro e Cristiano del compianto giornalista de LA NAZIONE Paolo Galli a cui da trentaquattro anni è dedicato questo torneo.