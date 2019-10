Sport



Sfuma al 90° la prima vittoria per il Castelnuovo

domenica, 13 ottobre 2019, 19:31

di simone pierotti

1-1

CASTELNUOVO: Leon, Nelli, Degl’Innocenti, Lavorini, Pieroni, Giusti, Casci (26’ s.t. Galletti), Biagioni, Bosi (41’ s.t. Lionetti), El Hadoui (46’ s.t. Castro), Ricci (32’ s.t. Ghafouri) A disp.: Pili, Inglese, Jatta, Turri, Marganti All.: Cardella

CUOIOPELLI: Puccini, Nidiaci (1’ s.t. Magnani), Rossi, Morelli (41’ s.t. Pinucci), Anichini, Mancini, Nieri (27’ s.t. Caciagli), Niccolai, Pellegrini (29’ s.t. Garunja), Nardi (7’ s.t. Leshi), Bianchi A disp.: Sollazzi, Carli, Ferretti, Casalini All.: Bellini

Arbitro: Alban Zadrima di Pistoia

Marcatori: 31’ p.t. Pieroni, 45’ s.t. Niccolai

Note: ammoniti Degl’Innocenti, Casci, Biagioni, Ricci, Nidiaci, Niccolai, Anichini

Mancavano pochi secondi allo scoccare del 90° minuto regolamentare e la prima vittoria stagione per il Castelnuovo sembrava ormai realtà, quando un fortunoso rimpallo metteva sui piedi di Niccolai la palla del pareggio. Una beffa dura da digerire per i garfagnini che avevano condotto una gara a grande ritmo, soprattutto nel primo tempo in cui avevano trovato il gol del vantaggio con Diego Pieroni: la ripresa era stata di marca dei conciari ma Leon non era stato mai chiamato seriamente in causa, con i gialloblu che riuscivano a rintuzzare in maniera tranquilla la prevedibile reazione della Cuoiopelli.

Primo tempo che vede una partenza migliore da parte degli ospiti che, in settimana, avevano esonerato l’allenatore Andrea Cipolli ma, francamente, i frutti oggi non si sono visti. Al 10’ mischia in area gialloblu, Bianchi non arriva a toccare il pallone. Al 16’ una punizione di Morelli sorvola la traversa. Al 19’ colpo di testa di Lavorini da buona posizione, palla alta. Al 24’, su calcio d’angolo di El Hadou, Ricci calcia al volo senza trovare la porta. Al 30’ gran botta di El Hadoui che fa gridare al gol ma un difensore tocca in angolo: rete solo rinviata perché sul conseguente corner Pieroni insacca con un perentorio colpo di testa. Euforia tra i locali che proseguono sulle ali dell’entusiasmo, tenendo alto il ritmo.

Ripresa che si apre con una pericolosa palla filtrante per Rossi che per poco non arriva sul pallone. All’11’ girata di Pellegrini dal limite dell’area, un difensore tocca in angolo. Al 29’ ci prova ancora Pieroni sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla fuori. Al 31’ cross nel mezzo dalla sinistra, svetta Bianchi di testa ma un difensore lo anticipa in angolo. Al 40’ bel contropiede del Castelnuovo con Biagioni che allarga in area per Bosi che punta l’avversario e calcia in diagonale, mandando a lato. Al 43’ angolo per i conciari, Leon anticipa tutti e smanaccia, la palla carambola sulla testa di Bianchi e esce a lato. Al 45’, improvvisamente, arriva il pareggio: mischia in area con una prima conclusione di Garunja che calcia male il pallone, irrompe Niccolai che segna con un preciso tiro. E’ l’1-1 finale che lascia molto amaro in bocca al Castelnuovo.