Sport



Si svuota l’infermeria per il Castelnuovo: obiettivo sbloccarsi contro l’Atletico Cenaia

venerdì, 4 ottobre 2019, 12:43

di simone pierotti

Torna a giocare allo stadio “Alessio Nardini” il Castelnuovo che domenica 6 ottobre affronterà l’Atletico Cenaia di mister Ciricosta. Inizio gara alle 15. Partita “pesante” dato i gialloblu, dopo un inizio non fortunato, sono ancora fermi a quota zero e cercheranno di sbloccarsi, mettendo a frutto il doppio confronto interno consecutivo. La classifica, nella parte bassa, è ancora corta e centrare i tre punti significherebbe dare una prima svolta alla stagione.

Notizie positive per Alfredo Cardella arrivano dall’infermeria: recuperati Casci, Lavorini e Ricci, inoltre torna disponibile El Hadoui dopo un mese. Inoltre, novità dell’ultima ora, è arrivato dall’Uruguay il transfert per il tesseramento di Bastos Moncalvo, ultimo arrivo in casa gialloblu. Ai box, pertanto, rimane il solo Biagioni.

Sul fronte Cenaia, la squadra presenta qualche novità rispetto alla passata stagione, e non ha iniziato la stagione come speravano in casa pisana. Al momento due pareggi e due sconfitte in campionato. In Coppa Italia una clamorosa vittoria 5-3 sul campo della Pro Livorno, dopo essere stata sotto i 3 reti al 24° del primo tempo. Ci sarà l’esperto attaccante Bruzzone, vero punto di riferimento offensivo, è rimasto anche il forte difensore ghanese Borboryo. Tra gli arrivi, gli esperti Milianti e Balleri, una vita nel Ponsacco in Serie D. Arrivato anche il giovane Marcellusi (99), ultimo anno alla Fezzanese ma un passato nel settore giovanile dell’Inter e due stagioni nel Ghiviborgo. In attacco il volto nuovo si chiama Marino, lo scorso anno 13 gol in Eccellenza lucana nelle fila della Vultur Rionero.