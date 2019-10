Sport



Spettacolo al Ciocco per le finali mondiali del bike trial

domenica, 13 ottobre 2019, 21:28

di viola pieroni

Giornata dal clima ottimale per le finali mondiali Uci Trial svoltesi al Ciocco questo pomeriggio. Nonostante le semifinali, tenute nel corso della mattina, abbiano avuto qualche problema dovuto alla pioggia della scorsa notte, nel pomeriggio tutte le “porte" (gli ostacoli nel percorso) delle cinque “tracks" erano ben asciutte e decisamente più facili da affrontare.

Il percorso era composto da cinque zone (Tracks, appunto) tra cui una in cemento, due in roccia, una in legno e una mista, in cui gli atleti dovevano destreggiarsi tra delle barriere costruite ad hoc per rendere stupefacenti le mosse di questi “acrobati" di Trial.

La prima categoria a fronteggiarsi in finale è stata quella delle Open femminili, in cui ha primeggiato la giovanissima spagnola Vera Baron, ragazza “prodigiosa”, contando che ha solamente 15 anni. Dietro di lei, sul podio la tedesca Nina Reichenbach e la francese Manon Basseville, seguite dalla spagnola Irene Caminos, la svedese Nadine Kamark e la belga Perrine Devahive.

Per la categoria Elite 26”, ha vinto l'otto volte campione mondiale Jack Carthy (inglese anno 1996) con 260 punti, seguito dai tre francesi Nicolas Vallee, Noah Cardona e Hermance Vincent, che nonostante il pari merito di punteggio con Cordona perde il gradino del podio. Sempre in semifinale, lo svedese Joacim Nymann e il giovane tedesco Oliver Widmann.

Gli ultimi a gareggiare sono stati gli altri della categoria Elite 20”, in cui il podio era composto esclusivamente da atleti spagnoli: a ottenere la medaglia iridata è stato Borja Conejos, classe ‘99, con al seguito Alejandro Montalvo e Ion Areitio. Dopo di loro, alla finale hanno partecipato anche Charlie Rolls, Thomas Pechhacker e Samuel Hlavaty, tutti complessivamente di età nettamente al di sotto della media.