Sport



Tanti piloti e grande spettacolo al Trofeo Toscana di Enduro

martedì, 8 ottobre 2019, 10:54

Si è svolta nel corso dell’ultimo fine settimana la 7° prova del Trofeo Toscana di Enduro e Mini Enduro, sotto l’egida U.I.S.P., competizione organizzata dal Moto Club Stabbiano Timme di Stabbiano. Tutto si è svolto senza problematica di alcun genere, logisticamente ed organizzativamente in maniera impeccabile.

Va sottolineato che l’evento ha avuto una “genesi” alquanto travagliata, dopo il rinvio dello scorso giugno, con la gara annullata il giorno prima a causa delle proteste di alcuni comitati paesani del comune di Borgo a Mozzano, sulle cui strade e nei cui boschi transitavano le prove. Come ci hanno riferito gli organizzatori, il disagio è stato grande dato che a giugno sarebbe stata una manifestazione a carattere nazionale con già 208 iscritti: comunque domenica scorsa ottimo successo con 113 partenti (divisi in 12 classi) provenienti da tutta la Toscana.

La partenza è stata dalla località "La Spiaggia" a Turritecava mentre il percorso si sviluppava sui monti nella zona San Romano – Motrone – Cune – Gioviano e Coreglia, con 37 km a giro per 3 giri per un totale di 111 km circa di cui solo 18 km circa su asfalto. Prima della manifestazione principali si sono svolte le 10 prove speciali riservate alla categoria Minienduro a cui hanno partecipato 13 piloti di età compresa fra 8 e 14 anni divisi in 3 classi. Vincitore assoluto del Mini Enduro è stato Alessio Bini del “Team Cei Moto” davanti a Tommaso Scatizzi del Red Haron A.S.D. e al compagno di squadra Gabriele Venuto.

Nella competizione regionale vittoria assoluta di Mattia Cerone del moto club Extrema Off Road su moto Husqvarna, secondo posto per Andrea Marco Serafini e Simone Scardigno del Gml – Gruppo Motori La.

Alla fine le ottime condizioni meteo hanno reso il percorso (breve ma discretamente impegnativo) più agevole e ha ridotto l'impatto sulle strade percorse dai piloti.