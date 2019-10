Sport



U.I.S.P. Garfagnana: dopo due giornate, cinque squadre al comando

mercoledì, 2 ottobre 2019, 08:40

di simone pierotti

Sono soltanto cinque le formazioni a punteggio pieno dopo due giornate dall’inizio del campionato U.I.S.P. della Garfagnana. Ci sono quattro delle favorite, Capriola Poggio, Cascio, MGS City e Casciana Cascianella, ed una sorpresa, la matricola terribile A.S. Villetta.

Fa la voce grossa il Capriola Poggio che supera con un perentorio 5-0 gli Amatori Vicas grazie alla tripletta di Federico Del Giudice, un autogol e ad un gol “lampo” di magic box Riccardo Serani. Vittoria agevole anche per il Casciana Cascianella che supera l’arcigno Unione 2018 per 4-1 grazie a due reti di Andrea Rossi e alle reti di Alessandro Mori e Michael Menchi, rete degli ospiti di Diego Ferri. Gran colpo del Cascio sul campo degli Avvoltoi della Polle (Pieve Fosciana) 2-1, firmato dalla coppia delle meraviglie Tommaso Vangi – Daniele Cecchi, mentre per i locali va in gol Armildo Kalem. Vince ancora la Villetta che supera 2-1 gli United Colours: segnano Giovanni De Lucia, Niccolò Ungaretti, Ba Ndari. Vince anche il MGS City con un secco 5-0 al Cerageto Mojito grazie alle doppiette del bomber Alessandro Davini e Andrea Franchini, e al gol di Battista Corradini. Prima vittoria per il Camporgiano che batte con il minimo scarto (1-0) il Corfino con un gol di David Savoli. Bella vittoria del Cerretoli che sbanca il Villa Park, superando il Baston Villa 2-1, grazie ad un raro quanto prezioso gol di Alessio Micchi e al solito Dario Monti, mentre per i padroni di casa rete di Paolo Lemmi.