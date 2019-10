Sport



U.I.S.P. Garfagnana: rallentano in vetta, ora il Cerretoli fa sul serio

domenica, 20 ottobre 2019, 13:19

di simone pierotti

Rallentano al vertice sia Capriola Poggio che Casciana Cascianella e il campionato U.I.S.P. della Garfagnana promette da subito scintille. Sono comunque pareggi preziosi per le due capoliste che escono imbattute da campi difficili. Pareggio (1-1) tra MGS City e Poggio: in rete Alessandro Davini e Federico Del Giudice. Pirotecnico 2-2 tra Camporgiano e Casciana Cascianella, in un derby emozionante: segnano Marco Cardosi e Paolo Satti per i locali, Nicolò Bertoncini e Marco Colli per gli ospiti. Non ne approfitta il Cascio che manca l’aggancio in vetta dopo il pareggio spettacolare (3-3) sul campo dell’Unione 2018: doppietta di Simone Trombi e gol del bomber Massimiliano Fabbri, Alessandro Baiocchi, Daniele Cecchi e Nicola Cittadini. Vola il Cerretoli che adesso sogna una stagione di vertice, dopo il netto 6-0 al Cerageto Mojito, grazie alle doppiette di Lorenzo Berti e Michele Cancherini, e alle reti di Patrizio Fiori e Roberto Guazzelli. Sale la china il Baston Villa che si aggiudica il derby contro il Corfino 3-1 (reti di Giorgio Bruni e doppietta di Davide Di Bartolomei, gol dei locali di Gionata Rocchiccioli). Spettacolare gara tra United Colours e Avvoltoi della Polle, che questi ultimi si aggiudicano 3-2 (reti di Irobi God’s Will e Marouwane Gomou per i locali, Simone Bacci, Yari Da Prato e Valentino Venturelli per gli ospiti). Terza vittoria stagionale per la Villetta che supera 1-0 gli Amatori Vicas grazie ad un gol di Michele Scaltritti.