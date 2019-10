Sport



U.I.S.P. Garfagnana: si rinnova il duello per il titolo tra Poggio e Casciana

sabato, 5 ottobre 2019, 22:55

di simone pierotti

Primo scossone in classifica nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana con soltanto due squadre che rimangono al comando a punteggio pieno. Di fatto riprende la lotta dello scorso anno tra Casciana Cascianella e Capriola Poggio, anche se siamo alle battute iniziali e i giochi sono tutti da espletare.

Detta legge il Capriola Poggio che cala un fantastica “manita” sul campo dell’arcigno Unione 2018, un perentorio 5-2 grazie alla doppietta di Federico Del Giudice e ai gol del bomber Edoardo Micchi, Maico Masotti e Daniele Tonini; per i locali in rete un altro grande bomber, Massimiliano Fabbri, e Luca Torre. Il colpo di giornata è comunque quello del Casciana Cascianella che vince il big match contro il MGS City in trasferta, 1-0 firmato dalla magia del talento Andrea Rossi.

Si ferma la corsa della rivelazione Villetta, superata dal Corfino 3-1, reti di Massimiliano Giorgi, Simone Lemmi, Benedetto Sarti, Stefano Damazzi (Villetta). Rallenta il Cascio, fermato da un Cerretoli in crescita (1-1), reti di Stefano Dini e Daniele Cecchi. Impresa degli United Colours che fermano sullo 0-0 la corazzata Camporgiano. Primo successo per i “rinati” Avvoltoi della Polle, che battono 1-0 a domicilio il Cerageto Mojito grazie ad un gol di Yari Da Prato. Vittoria per il Baston Vila che batte 3-1 gli Amatori Vicas grazie ai gol di Paolo Lemmi, Stefano Casotti e Paolo Ferrando, mentre per i padroni di casa segna l’eterno Riccardo Casotti.