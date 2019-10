Sport



U.I.S.P.: prosegue il volo la coppia Capriola Poggio e Casciana Cascianella

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:55

di simone pierotti

Quarta giornata nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana senza grandi scossoni, con la coppia Capriola Poggio – Casciana Cascianella che continuano a condurre a punteggio pieno. Vola letteralmente il Poggio che travolge il Corfino 8-3 in una partita ricca di reti: non perde il vizio del gol l’eterno bomber Edoardo Micchi che realizza una tripletta, risponde Maico Masotti con una doppietta, gli altri gol sono di Federico Del Giudice, Daniele Tonini, oltre ad un autogol; ospiti in gol con una doppietta di Luca Masotti e una rete di Simone Lemmi. Tante reti anche per il Casciana che vince 5-0 contro gli Amatori Vicas grazie ai centri di Nicolò Bertoncini, Alessio Coli, Riccardo Grisanti, Lorenzo Magazzini e Alessandro Mori. Alle spalle della coppia di testa ecco il Cascio che supera gli United Colours 3-0 (doppietta di Tommaso Vangi e rete del “top” Tobia Tortelli. Spettacolo e reti in uno dei match più attesi, tra Baston Villa e MGS City, con gli ospiti che vincono 3-2 trascinati da una splendida tripletta di Alessandro Davini, mentre per i padroni di casa segnano Davide Di Bartolomeo e Francesco Esposti. Travolgente vittoria per il Camporgiano che cala il “sei” (6-1) contro il Cerageto Mojito: doppietta di Andrea Rossi, reti singole di Filippo Corrieri, Ioan Faur, Nicola Grazia e Daniele Fasano, rete della bandiera siglata da Fabio Marcolini. Prosegue la scalata il Cerretoli che vince 4-1 sul campo della Villetta grazie alle reti di Lorenzo Berti, Michele Cancherini, Patrizio Fiori e Dario Monti, per i locali Gianmarco Biagioni. Pareggio tra Avvoltoi della Polle e Unione 2018: 1-1 firmato da Matteo Torriani e Luca Torre.