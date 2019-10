U.I.S.P.: tante reti e calcio champagne, Cascio e Cerretoli fanno sul serio

Altri articoli in Sport

lunedì, 28 ottobre 2019, 22:08

Colpo di scena in casa New Team dove, dopo il 2-2 di Coreglia, si è dimesso il mister Riccardo Ghini. La società, militante in terza categoria, ha subito trovato il sostituto: si tratta di Antonio Landucci

lunedì, 28 ottobre 2019, 20:03

Ottimo inizio di stagione per le formazioni under 16 e under 14 della Pallavolo Garfagnana che nella seconda giornata ufficiale dei rispettivi campionati Fipav hanno vinto rispettivamente contro la Libertas Ponte a Moriano e La Kriva Pantera Lucchese Azzurra

lunedì, 28 ottobre 2019, 18:22

Seguendo le orme della blasonata squadra del Castelnuovo Garfagnana, militante in eccellenza, i Donatori di sangue Fratres Garfagnana "gruppo Fratres Pontecosi" ha deciso di contribuire, in collaborazione con Legendario e Giemme Service, alla realizzazione di una muta per la squadra del Pontecosi

lunedì, 28 ottobre 2019, 16:44

L’edizione 2019 della Stracastelnuovo, gara podistica internazionale che ha “spento” la sua quindicesima candelina, ha conseguito dei grandi risultati sia a livello tecnico che per quanto concerne la partecipazione di atleti

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:24

Nel Rally di Como il pilota toscano ottiene il quarto posto in gara sulla sua Suzuki Swift 1.6 all’ultimo atto del trofeo monomarca

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:19

Si tinge di giallonero il derby tra Cefa Basket Castelnuovo e Skywalkers Lucca. Gli uomini di Maurizio Romani fanno valere il fattore campo e vincono per 66 a 57 la loro seconda gara di campionato