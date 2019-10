Sport



Un bel Pieve Fosciana sfiora la vittoria contro il quotato Prato 2000

domenica, 27 ottobre 2019, 22:28

di michele masotti

0-0

Pieve Fosciana: Regoli, Angelini, Pieri, Biagioni, Umberto Barsanti, Dini (46’Bacci), Lucchesi, Parmigiani, Odoardo Giusti (70’Piacentini), Alfredini (75’Triti) e Luca Barsanti A disposizione: Levrini, Motroni, Gioele Giusti, Barsotti, Babboni e Sanchez Allenatore: Stefano Fracassi

Prato 2000: Brunelli, Michelozzi, Zinna, Iorio, Rossi, Fattori, Baroncelli (47’Liscio), Safina, Dingozi, Delli Navelli (47’Lunardi) e Algerino A disposizione: Ferrante, Campolo, Grazzini, Macchioni, Bibaj, Calamai e Bibaj Allenatore: Settesoldi

Arbitro: Cremonini di Pisa (Assistenti Abbinant e Argiolas di Pisa)

Note: Espulso al 87’Piacentini. Ammoniti Zinna, Dingozi, Dini e Parmigiani

Pareggio a reti tra il Pieve Fosciana e l’ex capolista Prato 2000 in un confronto che ha visto proprio i locali andare in più di un’occasione vicini ai tre punti. Non si è assolutamente notata la differenza in classifica che c’è tra le due compagini. La formazione di Fracassi ha dimostrato di avere tutte le possibilità di risalire posizioni in questo girone A, nonostante l’assenza di una prima punta si stia facendo sentire. Una mancanza nell’organico che gli uomini mercato biancorossi stanno già cercando di colmare in vista del mercato invernale. Hanno deluso, invece, i ragazzi dell’ex Prato e Jolly Montemurlo: l’ambiziosa matricola non ha fatto vedere al “Guido Angelini” quel potenziale offensivo di cui dispone.

I locali si dispongono con un 3-5-2 dove Alfredini e Odoardo Giusti sono i riferimenti offensivi, Lucchesi e Dini gli esterni mentre in mezzo al campo Umberto Barsanti agisce con gli under Parmigiani e il fratello minore Luca. Dopo quindici minuti equilibrati, i locali insidiano la porta di Brunelli con il colpo di testa di Odoardo Giusti. Al 27’ il numero pratese esalta i propri riflessi sul tentativo ravvicinato di Alfredini. Il monologo biancorosso prosegue con il destro di Luca Barsanti che finisce di poco a lato.

Il canovaccio tattico della partita resta il medesimo nella ripresa: Pieve Fosciana costantemente in attacco e Prato 2000 che si difende per poi pungere in ripartenza. Al 53’ Brunelli salva la sua porta dalla conclusione di Davide Lucchesi. Gli ospiti escono dal loro bunker con il subentrato Lunardi, destro a lato, e con la potente conclusione da fuori area scoccato da Digonzi che Regoli respinge con sicurezza. Nel finale l’assedio dei biancorossi produce delle vibranti proteste per un fallo su Piacentini, espulso poi per somma di ammonizioni in zona cesarini, e una chance per Lucchesi che da buona posizione calcia alto sopra la traversa.

Nell’ottava giornata di campionato capitan Biagioni e compagni saranno di scena in casa della Sestese, nobile decaduta del calcio toscano e che punta, senza mezzi termini, al ritorno in Eccellenza. Questa partita, con buona probabilità, si giocherà nell’impianto fiorentino alle 18:00 poiché sempre nello stesso impianto in precedenza verrà disputato il derby del girone A di Serie D tra Prato e Lucchese.