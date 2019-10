Un successo dopo l'altro per il Golf Club Garfagnana

Altri articoli in Sport

martedì, 15 ottobre 2019, 10:34

Luciana Aresu (Orecchiella Garfagnana) ottiene il primo posto nelle donne veterane in 1ora02’56 e precede Silvana De Pasquale (Il Fiorino) e Cristina Mannello (Silvano Fedi Pistoia)

martedì, 15 ottobre 2019, 09:05

Il pilota lucchese torna in gara due settimane dopo il trionfo di Pistoia, di nuovo con la vettura tedesca, andando alla ricerca del poker di successi

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:55

Quarta giornata nel campionato U.I.S.P. della Garfagnana senza grandi scossoni, con la coppia Capriola Poggio – Casciana Cascianella che continuano a condurre a punteggio pieno. Vola letteralmente il Poggio che travolge il Corfino 8-3 in una partita ricca di reti

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:38

Il Cefa Basket Castelnuovo inizia nel migliore dei modi la nuova stagione in Promozione superando il Progetto Pallacanestro Prato per 53 a 51. Una vittoria al fotofinish per l’esordio di coach Romani sulla panchina dei gialloneri che hanno dominato l’incontro per lunghi tratti rischiando però di farsi beffare nel finale

lunedì, 14 ottobre 2019, 10:41

Nemmeno una settimana a quello che potrebbe essere il giorno del sogno biancoverde: l’ultima tappa dei Campionati Italiani di Società di corsa su strada. A Palermo, domenica 20 ottobre, la prova di mezza maratona deciderà la società campione d’Italia

domenica, 13 ottobre 2019, 22:48

Nel corso del pomeriggio i giovani del Gruppo Marciatori Barga hanno disputato la loro ultima fase regionale della stagione: a Cascina, per l'attesissimo Memorial Aurelio Valvo, tre tra i ragazzi/e e sei cadetti/e hanno rappresentato la provincia di Lucca