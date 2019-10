Sport



Uno sfortunato Pieve Fosciana cade a Villa Basilica

domenica, 20 ottobre 2019, 18:56

di michele masotti

1-0

Villa Basilica: Lavorini, Amelio, Viani, Sangregorio (Romoli), Mattioli, Cuoco, Gatto, Battaglia, Berrettini (Sarti), Del Magro (Galli) e Bouhalla (Martinucci) A disposizione: Daviddi, Giomi, Russo, Agostiniani e Dalle Luche Alleantore: Andrea Gambini

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Angelini, Biagioni, Pieri, Barsotti, Parmigiani, Babboni (Sanchez), Triti (Alfredini), Odoardo Giusti (Piacentini) e Dini A disposizione: Levrini, Gioele Giusti, Luca Barsanti, Touray, Motroni e Bacci Allenatore: Stefano Fracassi

Arbitro: Giannini di Pontedera (Assistenti Barretta di Pistoia e Cuppone di Pisa)

Marcatore: 38’Berrettini

Note: Espulso Amelio. Ammoniti Gatto, Bouhalla, Viani, Cuoco, Biagioni, Barsotti e Dini

Il Pieve Fosciana torna con una sconfitta immeritata dall’ostica trasferta di Villa Basilica dove i garfagnini hanno avuto il torto di non sfruttare la buona mole di palle gol create. Con un pizzico di buona sorte e tanto spirito di sacrificio, i locali ritrovano la vittoria e superano in classifica proprio i rivali odierni, che devono rimandare l’appuntamento con il primo successo fuori casa. Protagonista del pomeriggio lucchese è stato senza dubbio il numero uno degli scorpioni Lavorini, autore di almeno tre interventi salva risultato nella prima frazione di gioco. Se l’1-0 lascia un comprensibile amaro in bocca, Fracassi può consolarsi per l’atteggiamento decisamente più propositivo rispetto alle precedenti gare esterne.

Con un Galli a mezzo servizio, Gambini si affida ad un 4-4-2 dove l’ex Castelnuovo Berrettini, allenato proprio da Fracassi ai tempi di Lammari, compone la line offensiva insieme a Bouhalla. Esperta la coppia di marcatori, Sangregorio-Cuoco- dei padroni di casa. Modulo presso che speculare degli ospiti, costretti a rinunciare allo squalificato Umberto Barsanti: per sostituirlo la scelta ricade su Barsotti. Partenza sprint dei gialloneri con un colpo di testa di Odoardo Giusti deviato sopra la traversa da Lavorini che si ripete al 22’ sul tentativo del giovane Triti. Con grande cinismo alla prima sortita offensiva il Villa trova il gol partita con l’incornata di Berrettini.

In avvio di ripresa l’espulsione di Amelio, reo di un brutto intervento da tergo, costringe i locali ad abbassarsi ulteriormente e il Pieve Fosciana continua ad essere padrone del campo. Fracassi si gioca le carte Alfedini, Sanchez e Piacentini, con il classe 1996 subito protagonista di un destro dalla distanza che Lavorini devia in corner. Sfortunato al 74’ Babboni quando si vede murare da Mattioli il destro a colpo sicuro da distanza ravvicinata. Alla fine il bunker del Villa resiste e per il Pieve Fosciana si materializza la terza sconfitta in campionato.

La prossima giornata vedrà capitan Biagioni e compagni ospitare al “Guido Angelini” la capolista Prato 2000; altro turno casalingo, invece, per il Villa Basilica che riceverà la visita dell’Athletic Calenzano.