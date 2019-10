Sport



Vittoria assoluta per Jamali al “Trofeo 5 Frantoi”

martedì, 22 ottobre 2019, 09:34

Grande festa nella frazione di Valenzatico per la 42^ edizione del “Trofeo 5 Frantoi”, organizzata dalla società Asd Gruppo Podistico La Stanca Valenzatico, con il patrocinio del comune di Quarrata, ente che gestisce anche il “Settembre Quarratino” e dove alla partenza si sono presentati in oltre 1000 podisti che si sono dati battaglia sulle strade e le colline del Montalbano.

La vittoria assoluta della gara è andata al marocchino, Jilali Jamali (Gruppo Podistico Alpi Apuane), che conclude la gara in 55’04’’, distaccando di 51’’ il senegalese Ibrahima Sidibe (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e di 1’23’’ il compagno di colori Marco Bonacchi; al quarto posto si classifica Leonardo Razzuoli (Atletica Camaiore) e quinto Marco Guerrucci (Orecchiella Garfagnana).

Ancora un atleta di origine marocchina al primo posto nella categoria veterani e si tratta di Said Ermili (UISP Pistoia) che conclude la gara in 57’27’’ (settimo assoluto), secondo posto per Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) e al terzo Massimo Mennini (Aurora Montale).

Nei veterani argento uomini, affermazione per Roberto Casagni (Asd Montemurlo M.T.) in 1ora05’05’’, termina al secondo posto il livornese Flavio Malloggi (Atletica Amaranto Livorno) e terzo Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia).

Ennesimo successo per Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) nella categoria veterani uomini, con il tempo finale di 1ora18’07’’; secondo classificato Michele Volpe (Cesare Battisti Vernio), terzo posto per Michelangelo Speranza (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli).

Nelle donne assolute giunge per prima Ambra Pucci (Nuova Atletica Lastra) che termina la gara in 1ora04’40’’, distanziando di 3’18’’ Elisa Parrini (Radio Centro) e di 3’41’’ Stefania Bargiacchi (Silvano Fedi Pistoia), seguono poi Melania Raffaeta (Orecchiella Garfagnana) e Rossella Romoli (Toscana Atletica Empoli).

Vittoria per Odette Ciabatti (Orecchiella Garfagnana) che conclude in 1ora10’27’’, secondo posto per la compagna di colori Luciana Aresu e terza Silvana De Pasquale (Gruppo Sportivo Il Fiorino).

La lucchese Donatella Serafini si aggiudica il primo posto nella categoria donne veterane argento, concludendo la gara in 1ora18’55’’, seconda classificata Annunziata Izzo (Montecatini Marathon), al terzo posto Maria Cristina Fordiani (Prato Nord Podismo).

La classifica di società e ad appannaggio della formazione pistoiese della Silvano Fedi Pistoia con 48 iscritti, seconda la Podistica Quarrata (47), terze a pari merito, Corpo non mente cvon 45 iscritti, al quinto posto la Polisportiva 29 Martiri Figline Prato (42).