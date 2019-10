Sport



Volley Barga, buona la prima

domenica, 13 ottobre 2019, 20:33

Ottimo inizio di stagione per le formazioni under 16 e under 14 del Volley Barga Coppo Team che nella prima giornata ufficiale dei rispettivi campionati hanno vinto rispettivamente contro la Libertas Ponte a Moriano e La Kriva Pantera Lucchese Azzurra.

Under16

Libertas Ponte a Moriano - Volley Barga 0 - 3

(10-25 / 14-25 / 7 - 25)

La formazione allenata dalle coach Magistrelli e Dini che pur con qualche alto e basso, dettati anche da una inconsistente resistenza delle avversarie, ha archiviato la partita vincendo i 3 set in meno di un'ora.

Poco altro da dire se non che questa partita non può e non deve fare da riferimento per il campionato appena iniziato perché di certo arriveranno incontri ben più impegnativi, dove la concentrazione dovrà rimanere alta fino al fischio finale.

Under14

Volley Barga - Kriva Pantera Lucchese 3 - 1

(26-24 / 16-25 / 27- 25 / 25 - 17)

Bella e impegnativa prestazione per la giovanissima formazione under 14 allenata da Mirko Rossi e Selena Zanella che ha giocato con grinta piegando al termine di 4 set combattuti la compagine del Pantera Lucchese Azzurra.

Coach Rossi ha saputo dare spazio a tutte le bimbe a disposizione e la risposta delle più piccole e delle più grandicelle é stata sicuramente incoraggiante, le bimbe hanno giocato con determinazione e si sono incoraggiate a vicenda come deve avvenire in una squadra.

L'obbiettivo primario rimane l'acquisizione della tecnica individuale dei fondamentali di gioco e l'appassionarsi a questo bellissimo sport, obbiettivi ambiziosi, ma la strada é stata tracciata.