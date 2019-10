Sport



Volley Barga, riparte la stagione agonistica

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:37

Riparte questo fine settimana l'attività agonistica delle compagini del volley Barga.Esordio casalingo domani per la formazione U14 che alle ore 16,30 affronterà in casa la squadra della Pantera Lucchese Azzurra.



La squadra barghigiana composta quest'anno da atlete del 2006-2007-2008 e 2009 ha svolto un'intensa preparazione agli ordini del coach Mirco Rossi coadiuvato da Selena Zanella. Questa formazione si presenta al via con gli obbiettivi di ben figurare, lavorando sulla crescita tecnica individuale e sull'amalgama di squadra , visto che le componenti del team giocano assieme quest'anno per la prima volta.



Durante il precampionato la squadra ha partecipato al Torneo organizzato dalla società Pantera Lucchese, classificandosi al 3 posto, mostrando già una buona dose di grinta, organizzazione di gioco e determinazione. Sempre domani, alle 16, la formazione Under 16 allenata da Sabrina Magistrelli e Martina Dini esordiranno in campionato giocando a Ponte a Moriano contro la compagine locale. La squadra rinnovata in alcuni ruoli, vedrà il lancio di Debora Marchetti come alzatrice assieme alla più giovane Emma Cecchi, mentre Giulia Saccà e Ilaria Ori saranno i liberi. Confermate nei loro ruoli le varie Casillo, Autiero, Cella, Chelini, Corrieri, Frati, Bonelli e l'ultima arrivata Pieroni.



Più avanti esordiranno la under 18 allenata dalla coppia formata da Martina Dini e Selene Lunardi e il 16 novembre sarà la volta della rinnovata squadra di 1° divisione allenata da Elisa Nobili e Martina Dini.



La società sportiva Volley Barga Coppo Team è lieta di comunicare che domenica 20 ottobre alle ore 17 presso la palestra delle scuole medie di Fornaci di Barga avverrà la presentazione ufficiale delle squadre e dei loro campionati alla quale sono invitate tutte le atlete, parenti, amici e sostenitori delle varie compagini.