Sport



Volley Barga, una giornata per presentarsi

venerdì, 18 ottobre 2019, 13:13

Week-end di riposo per le due formazioni under 16 e under 14 del Volley Barga che hanno iniziato i rispettivi campionati nello scorso fine settimana con due brillanti successi. Domenica prossima, con inizio alle ore 17, presso la Palestra delle scuole medie Mei di Fornaci di Barga, la società del Volley Barga Coppo Team presenterà giocatrici, allenatrici ed allenatori delle formazioni: Minivolley/S3, under14, under16, under18 e Prima divisione che parteciperanno all'attività della stagione 2019-2020.