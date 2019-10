Week-end impegnativo per le formazioni del Volley Barga

Altri articoli in Sport

mercoledì, 30 ottobre 2019, 20:26

Stesso incrocio e stesso risultato per il River Pieve che, proprio come accaduto qualche mese fa, elimina dalla Coppa Italia i fiorentini del Certaldo, capolista del girone C. Basta un gol in apertura di contesa di Catalini a piegare la resistenza degli ospiti e guardagnar eil pass per i quarti...

mercoledì, 30 ottobre 2019, 14:20

L'appuntamento, tra circa due mesi, è quello, atteso e tradizionale, con il fine settimana che precede il Santo Natale. Il "Ciocchetto", come è ormai universalmente conosciuto, o 28° Il Ciocchetto Event, come recita la denominazione ufficiale, torna per la sua edizione numero ventotto, i prossimi 20 e 21 dicembre

mercoledì, 30 ottobre 2019, 10:49

Per lei è stato l’anno dei record, della consacrazione tra i giovani atleti italiani più promettenti del momento. Parliamo di Idea Pieroni, la diciassettenne saltatrice in alto della Virtus Lucca, che da questo giovedì oggi fino al 4 novembre sarà impegnata a Grosseto nel raduno della nazionale under 20

mercoledì, 30 ottobre 2019, 09:20

Nella gara dell’ora il migliore di tutti è stato il lucchese Alessandro Stefanini (Marciatori Antraccoli) che percorre nell’ora di gara km 16,830, seguito da Luca Silvestri (Gruppo Podistico Massa e Cozzile) km 15,300, terzo posto per Paolo Tosetti (Montecatini Marathon) con km 15,300, seguono poi Antonio Martini (Orecchiella Garfagnana) e...

martedì, 29 ottobre 2019, 13:26

Prima partita in casa e seconda vittoria per la formazione under 16 allenata da Sabrina Magistrelli. Battuta d'arresto per la squadra under 14 che è uscita sconfitta per 3 sets a 0 dal confronto con la formazione del Blu Volley Quarrata

martedì, 29 ottobre 2019, 08:38

Ennesimo successo per Odette Ciabatti (Orecchiella Garfagnana) nelle donne veterane che termina in 1ora00’43’’; al posto d’onore Tiziana Sportelli (Gs Lamone Russi) e terza Silvana De Pasquale (Il Fiorino)