Sport



Al Nardini va in scena l’inedito derby tra Castelnuovo e Tau Calcio

sabato, 9 novembre 2019, 11:26

di simone pierotti

Dopo l’ottimo pareggio di Camaiore, è di nuovo campionato per il Castelnuovo che domani, domenica 10 novembre, affronterà il Tau Calcio in quella che rappresenta una sfida inedita. Calcio di inizio alle 14:30. Finora i gialloblu hanno raccolto di più in trasferta pertanto, se vorranno continuare a lottare per la salvezza, ci sarà bisogno di “sbloccarsi” anche di fronte al pubblico amico. Del resto il pesante secondo tempo disputato contro la Virtus Viareggio, è stato assorbito e anche la classifica è assolutamente rimediabile.

Il Castelnuovo si sta allenando bene e, da qualche tempo, ha recuperato tutti gli infortunati (al di là di Igor Da Prato), compreso l’attaccante Ricci. Di fronte ci sarà un avversario importante, il Tau Calcio, una rosa costruita allo scopo di lottare per i vertici della classifica che fa parte di un preciso progetto societario di avere una prima squadra per dare uno sbocco ai migliori elementi del settore giovanile. Un progetto che, in sostanza, ricalca quello che ha intrapreso il Castelnuovo. Non deve trarre in inganno la partenza ad handicap della formazione allenata da mister Cristiani, la squadra sta crescendo e intende riagganciarsi alla parte nobile della classifica. La squadra può contare su giocatori di categoria e giovani molto forti, solo per fare tre nomi, il portiere Citti, l’ex Lucchese Elia Chianese e bomber Mengali.