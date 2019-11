Sport



Alessandro Davini nuovo allenatore degli Allievi Regionali del Castelnuovo

mercoledì, 27 novembre 2019, 21:23

di simone pierotti

Cambio alla guida tecnica degli Allievi Regionali del Castelnuovo. La società, preso atto delle dimissioni di mister Adamo Fiori, si è immediatamente mossa ed ha raggiunto l’accordo con Alessandro Davini, giovane ma già esperto allenatore.

Il mister garfagnino, classe 1984, dopo una carriera da calciatore condita da campionati e titoli vinti, ha superato l’esame per il patentino Uefa B ed ha intrapreso l’attività di allenatore, anch’essa con importanti risultati. Si tratta di un “ritorno a casa” dato che Davini è cresciuto nel settore giovanile del Castelnuovo, arrivando a giocare nella Berretti, in cui vestiva la fascia da capitano. Successivamente tante società dilettantistiche della zona: Villafranca, Lunigiana (vittoria del campionato di Promozione e Coppa Italia), Borgo a Mozzano, Gallicano, Barga con 2 campionati vinti (2° e 1° categoria), Sporting San Romano, Piazza al Serchio (campionato vinto in 2° categoria). Come allenatore l’esordio alla Juniores del Piazza al Serchio, 2 stagioni ai Diavoli Neri (2° e 1° cat) e subito vittoria dei play-off, 2 anni al River Pieve, Diavoli Neri (vittoria del campionato di 2° categoria), Coreglia, River Pieve e Fornaci.

Un lungo curriculum e un lungo palmares per Davini che stavolta si cimenta in una nuova avventura, il settore giovanile. “Non ho esitato ad accettare la proposta del Castelnuovo perché sono nato e cresciuto calcisticamente qua e ho sempre sognato di ritornare alla casa madre. E’ una bella occasione, so che il campionato allievi regionali è uno dei più impegnativi a livello giovanile ma sono convinto che la squadra abbia le qualità per raggiungere il traguardo prefissato”.

La società ci tiene a ringraziare il dimissionario Adamo Fiori, in questi tre mesi apprezzato per serietà, impegno e competenza, e gli augura un futuro di soddisfazioni.