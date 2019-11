Sport



Bel bottino per le formazioni del Volley Barga

lunedì, 18 novembre 2019, 19:47

Bel bottino per le formazioni del Volley Barga. Vincono la Prima Divisione, l'under 16 e l'under 14.

Prima divisione

Pallavolo Garfagnana - Volley Barga 0-3

(20/25 - 23/25 - 28/30)

Vittoria all'esordio per la formazione di prima divisione che si aggiudica con un netto 3-0 il derby contro le "cugine" del Garfagnana.

Le ragazze di coach Nobili sono state precise, attente e concentrate fino all'ultimo set dove hanno dovuto lottare fino al trentesimo punto.

Buona la prima e appuntamento per sabato 23 in casa contro l'Aglianese.

Under 18

Volley Porcari - Volley Barga 3-0

(25/22 - 27/25 - 25-20)

Parte con una sconfitta il campionato della formazione under 18

In tutti e tre i set la formazione barghigiana è apparsa contratta e distratta e nonostante l'apertura di ogni set la vedano in vantaggio, la squadra rimane apatica e deconcentrata.

Nessuna delle atlete si assume la responsabilità di traghettare le compagne fuori dal torpore che ha avvolto l'intera squadra e a niente sono valsi i continui richiami e le sostituzioni effettuate da coach Dini.

Una brutta partita che poteva comunque regalare alla formazione di Barga un altro risultato e questa è la vera sconfitta.

Under 16

Buggiano giallo-Volley Barga 1-3

(20/25 - 24/26 - 25/18 - 14/25)

Test importante per le ragazze dell'under 16 di Sabrina Magistrelli che erano chiamate a difendere il primo posto in classifica sul campo del sempre insidioso Buggiano terzo a 9 punti.

Il primo set vede Barga ben piazzata in campo, concentrata e determinata che le consentono di rimanere sempre avanti di qualche lunghezza. Nel secondo set l'avversario, molto agguerrito e efficace costringe la formazione di coach Magistrelli ad un punto a punto che le vede prevalere solo nel finale. Nel terzo set Buggiano gioca forte e si portano sul 1 a 2, qui però come nel primo set costruendo il gioco in modo ordinato le ragazze barghigiane chiudono il match e si aggiudichino i 3 punti che consentono di rimanere da soli in testa alla classifica.

Under 14

Kriva Pantera Lucchese - Volley Barga 0-3

(17/25 - 27/29 - 24/26)

Le ragazzine "terribili" di Mirko Rossi tornano da Lucca con un bel successo contro le locali della Pantera Lucchese.

Il coach barghigiano ha introdotto per la prima volta in questa stagione l'inserimento dell'alzatrice e le bimbe hanno dimostrato di aver appreso questa novità con una certa facilità riuscendo a sviluppare lo schema tattico con continuità ed incisività. Ancora una volta tutte le atlete a disposizione hanno avuto il loro spazio e le bimbe quando sono state chiamate in causa hanno risposto con il consueto impegno ed entusiasmo.